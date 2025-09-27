  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
التعادل السلبي يحسم قمة كاظمة والعربي في الدوري الكويتي لكرة القدم

2025-09-27 11:14:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- تعادل فريق نادي كاظمة اليوم السبت مع نظيره العربي من دون أهداف ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري زين الممتاز لكرة القدم.
فعلى استاد الصداقة والسلام انتهى لقاء "القمة" بين كاظمة والعربي بالتعادل (0 - 0) على رغم من التنافس والندية التي شهدها اللقاء حيث بحث كلا الفريقين عن الفوز لكن لم ينالا مرادهما.
ورفع كاظمة رصيده إلى ست نقاط بالمركز السادس فيما وصل العربي إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني.
وتختتم مباريات الجولة غدا الاحد بلقاء التضامن امام النصر ومواجهة السالمية مع الجهراء. (النهاية)

