فوز نادي الكويت وخسارة القادسية في البطولة العربية لكرة السلة بدبي

2025-09-27 11:14:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 27 - 9 (كونا) -- فاز فريق نادي الكويت الكويتي على نظيره الأنطوني اللبناني (88 - 83) في ثاني مبارياته ضمن منافسات النسخة ال37 لبطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال المقامة حاليا في إمارة دبي.
فيما خسر فريق نادي القادسية الكويتي أمام نظيره النصر الإماراتي (91 - 88) بعد مواجهة قوية حسمها الفريق الإماراتي في الدقائق الأخيرة.
وتتواصل منافسات البطولة حتى السابع من أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقا عربيا يمثلون نخبة الأندية من مختلف الدول وتضم القائمة أندية الكويت والقادسية وكاظمة من الكويت إلى جانب فرق من الإمارات وقطر ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وليبيا وسلطنة عمان.
وتشهد البطولة في نسختها الحالية منافسة قوية مع السماح لكل فريق بتسجيل ثلاثة محترفين أجانب وفق النظام الجديد المعتمد هذا العام. (النهاية)

