403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فوز نادي الكويت وخسارة القادسية في البطولة العربية لكرة السلة بدبي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 27 - 9 (كونا) -- فاز فريق نادي الكويت الكويتي على نظيره الأنطوني اللبناني (88 - 83) في ثاني مبارياته ضمن منافسات النسخة ال37 لبطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال المقامة حاليا في إمارة دبي.
فيما خسر فريق نادي القادسية الكويتي أمام نظيره النصر الإماراتي (91 - 88) بعد مواجهة قوية حسمها الفريق الإماراتي في الدقائق الأخيرة.
وتتواصل منافسات البطولة حتى السابع من أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقا عربيا يمثلون نخبة الأندية من مختلف الدول وتضم القائمة أندية الكويت والقادسية وكاظمة من الكويت إلى جانب فرق من الإمارات وقطر ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وليبيا وسلطنة عمان.
وتشهد البطولة في نسختها الحالية منافسة قوية مع السماح لكل فريق بتسجيل ثلاثة محترفين أجانب وفق النظام الجديد المعتمد هذا العام. (النهاية)
س خ م / ه س ص
فيما خسر فريق نادي القادسية الكويتي أمام نظيره النصر الإماراتي (91 - 88) بعد مواجهة قوية حسمها الفريق الإماراتي في الدقائق الأخيرة.
وتتواصل منافسات البطولة حتى السابع من أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقا عربيا يمثلون نخبة الأندية من مختلف الدول وتضم القائمة أندية الكويت والقادسية وكاظمة من الكويت إلى جانب فرق من الإمارات وقطر ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وليبيا وسلطنة عمان.
وتشهد البطولة في نسختها الحالية منافسة قوية مع السماح لكل فريق بتسجيل ثلاثة محترفين أجانب وفق النظام الجديد المعتمد هذا العام. (النهاية)
س خ م / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
يوتيوب سيدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ترمب ضده...
العثور على مدرب ليفربول وتشلسي السابق مشنوقا في منزله...
شرارة Gen Z تُشعل أكبر احتجاجات مغربية منذ سنوات...
نتنياهو يقدم اعتذاره لقطر عن الهجوم على الدوحة...
ترمب: اليوم يوم تاريخي للشرق الأوسط...
إل جي تُقدّم Aerohit جهاز تنقية الهواء الرائع بسعر مناسب وتصميم نحيف...