وزير الخارجية السعودي: التقاعس الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية ساهم بزعزعة الأمن والاستقرار

2025-09-27 11:14:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا وفتح المجال أمام تداعيات خطرة وتصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام المناقشة العامة للدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة يتنافيان مع مبادئ القانون الدولي في ظل "الممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال دون رادع".
وشدد على أن التجويع والتهجير القسري والقتل الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي يحتم على المجتمع الدولي التحرك الجاد "لإيقاف العدوان" وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية.
ونبه وزير الخارجية السعودي إلى أنه "آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية" لافتا إلى مبادرة بلاده في إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي كما ترأست مع فرنسا المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأشاد باعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بالعدد المتزايد من الدول التي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره "خطوة مهمة نحو تكريس حل الدولتين وتعزيز مسار السلام العادل والدائم".
ودعا الأمير فيصل بن فرحان جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين واستمرار دعم مسار تنفيذ حل الدولتين التزاما بالقانون الدولي "وترسيخا للأمن والسلام في المنطقة والعالم".
وأكد وزير الخارجية السعودي استمرار سعي المملكة نحو تعزيز علاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول والإسهام في جهود خفض التصعيد والتهدئة.
وجدد في هذا السياق إدانة بلاده للاعتداء الإيراني على قطر "الذي جاء مناقضا لما نسعى لترسيخه من علاقات حسن الجوار" كما أدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة "وآخرها العدوان السافر على دولة قطر الشقيقة".
وشدد على ضرورة الالتزام بمنظومة منع الانتشار وصولا إلى "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط" مع احترام حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق الضوابط الدولية.
ورأى الأمير فيصل بن فرحان أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لمعالجة مسألة البرنامج النووي الإيراني وحث على الانخراط بإيجابية في المفاوضات والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحول (رؤية السعودية 2030) قال الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تستمر في إطار رؤيتها في استكمال مسيرة التقدم وتطوير قدراتها البشرية وتعزيز شراكاتها الدولية "لتمثل نموذجا تنمويا رائدا في التحولات الوطنية وبناء مستقبل أكثر ازدهارا وشمولا".
ولفت إلى أن السعودية تؤمن بأن الطريق إلى عالم أكثر استقرارا وازدهارا يمر عبر التعاون الصادق والحوار البناء والعمل المشترك من أجل الأمن والسلام المستدام للجميع. (النهاية)

