وزيرا خارجيتي الجزائر وروسيا يبحثان تطورات المنطقة

وزيرا خارجيتي الجزائر وروسيا يبحثان تطورات المنطقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت "سبل الإسهام المشترك في توطيد العلاقات العربية-الروسية بالإضافة إلى الأوضاع في فلسطين ومنطقة الساحل.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن "وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أجرى اليوم بنيويورك مباحثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لفيدرالية روسيا سيرغي لافروف في إطار مُشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن "اللقاء سمح باستعراض مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا وآفاق السمو بها إلى أعلى المراتب المتاحة بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين".
كما ناقش الوزيران سبل الإسهام المشترك في توطيد العلاقات العربية-الروسية والعلاقات الإفريقية-الروسية وذلك في إطار التحضيرات الجارية بخصوص عقد القمة العربية-الروسية والمنتدى الوزاري الإفريقي-الروسي.
ومن جانب آخر تبادل الجانبان الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات في منطقة الساحل. (النهاية)
