  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزيرا خارجيتي الجزائر وروسيا يبحثان تطورات المنطقة

وزيرا خارجيتي الجزائر وروسيا يبحثان تطورات المنطقة

2025-09-27 11:14:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت "سبل الإسهام المشترك في توطيد العلاقات العربية-الروسية بالإضافة إلى الأوضاع في فلسطين ومنطقة الساحل.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن "وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أجرى اليوم بنيويورك مباحثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لفيدرالية روسيا سيرغي لافروف في إطار مُشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن "اللقاء سمح باستعراض مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا وآفاق السمو بها إلى أعلى المراتب المتاحة بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين".
كما ناقش الوزيران سبل الإسهام المشترك في توطيد العلاقات العربية-الروسية والعلاقات الإفريقية-الروسية وذلك في إطار التحضيرات الجارية بخصوص عقد القمة العربية-الروسية والمنتدى الوزاري الإفريقي-الروسي.
ومن جانب آخر تبادل الجانبان الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات في منطقة الساحل. (النهاية)

م ر / ه س ص


MENAFN27092025000071011013ID1110119806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث