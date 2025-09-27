وزير الخارجية الإيراني يتهم الدول الأوروبية بـالابتزاز قبل ساعات من إعادة العقوبات

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الخارجية الإيراني يتهم الدول الأوروبية بـالابتزاز قبل ساعات من إعادة العقوبات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 27 - 9 (كونا) -- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ليل اليوم السبت إن الدول الأوروبية تمارس الابتزاز ضد طهران لانتزاع تنازلات منها في قدراتها النووية وذلك بينما تفصل ساعات إيران عن إعادة فرض العقوبات الأممية عليها هذه الليلة بسبب برنامجها النووي.
وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني قال عراقجي إن الدول الأوروبية طلبت من طهران تسليم جميع مواردها النووية مقابل تمديد "آلية الزناد" ثلاثة أو ستة أشهر.
غير أنه أضاف "إيران صمدت في وجه جميع هذه المطالب غير المنطقية والضغوط وهي لن تخضع لمثل هذه المطالب المهينة".
وأشار إلى أنه بحث خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع الدول الأوروبية وعبر وسطاء مع الولايات المتحدة عن حل لمنع أزمة "غير ضرورية".
وتابع "كل مقترحات إيران قد رفضت رغم ما بدا من اقتناع الأوروبيين ببعضها لكنهم فشلوا بإقناع الأمريكيين".
واتهم عراقجي الدول الأوروبية بمحاولة "إبتزاز" طهران قائلا إنه "في نيويورك تأكد لنا تماما أن نيتهم هي ممارسة الابتزاز وانتزاع امتيازات من إيران".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرح قبيل مغادرته نيويورك عائدا إلى طهران إنه "على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران توصلت إلى تفاهم مع الأطراف الأوروبية لكن وجهة نظر أمريكا مختلفة وطلباتهم غير مقبولة "فهم يريدون منا تسليم كل اليورانيوم المخصب لدينا مقابل منحنا ثلاثة أشهر وهذا غير مقبول بأي حال".
وأمس رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين لتمديد رفع العقوبات عن إيران ستة أشهر ضمن الاتفاق النووي بعدما صوت لصالح هذا المشروع الروسي - الصيني أربع دول فقط.
ومع إخفاق مشروع القرار الروسي - الصيني ستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ليل السبت - الأحد في تمام الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش (الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة).
وستفعل "آلية الزناد" ويعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كانت قد رفعت بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وهذه الآلية تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية إذا ما اعتبر أن إيران لم تف بتعهداتها.
وتشمل العقوبات إعادة فرض حظر الأسلحة ومنع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وحظر التعاون في مجال الصواريخ الباليستية إضافة إلى تجميد عالمي للأصول وقيود على السفر إلى جانب قيود واسعة على قطاع الطاقة الإيراني. (النهاية)
م و / ه س ص
وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني قال عراقجي إن الدول الأوروبية طلبت من طهران تسليم جميع مواردها النووية مقابل تمديد "آلية الزناد" ثلاثة أو ستة أشهر.
غير أنه أضاف "إيران صمدت في وجه جميع هذه المطالب غير المنطقية والضغوط وهي لن تخضع لمثل هذه المطالب المهينة".
وأشار إلى أنه بحث خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع الدول الأوروبية وعبر وسطاء مع الولايات المتحدة عن حل لمنع أزمة "غير ضرورية".
وتابع "كل مقترحات إيران قد رفضت رغم ما بدا من اقتناع الأوروبيين ببعضها لكنهم فشلوا بإقناع الأمريكيين".
واتهم عراقجي الدول الأوروبية بمحاولة "إبتزاز" طهران قائلا إنه "في نيويورك تأكد لنا تماما أن نيتهم هي ممارسة الابتزاز وانتزاع امتيازات من إيران".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرح قبيل مغادرته نيويورك عائدا إلى طهران إنه "على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران توصلت إلى تفاهم مع الأطراف الأوروبية لكن وجهة نظر أمريكا مختلفة وطلباتهم غير مقبولة "فهم يريدون منا تسليم كل اليورانيوم المخصب لدينا مقابل منحنا ثلاثة أشهر وهذا غير مقبول بأي حال".
وأمس رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين لتمديد رفع العقوبات عن إيران ستة أشهر ضمن الاتفاق النووي بعدما صوت لصالح هذا المشروع الروسي - الصيني أربع دول فقط.
ومع إخفاق مشروع القرار الروسي - الصيني ستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ليل السبت - الأحد في تمام الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش (الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة).
وستفعل "آلية الزناد" ويعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كانت قد رفعت بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وهذه الآلية تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية إذا ما اعتبر أن إيران لم تف بتعهداتها.
وتشمل العقوبات إعادة فرض حظر الأسلحة ومنع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وحظر التعاون في مجال الصواريخ الباليستية إضافة إلى تجميد عالمي للأصول وقيود على السفر إلى جانب قيود واسعة على قطاع الطاقة الإيراني. (النهاية)
م و / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
يوتيوب سيدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ترمب ضده...
العثور على مدرب ليفربول وتشلسي السابق مشنوقا في منزله...
شرارة Gen Z تُشعل أكبر احتجاجات مغربية منذ سنوات...
نتنياهو يقدم اعتذاره لقطر عن الهجوم على الدوحة...
ترمب: اليوم يوم تاريخي للشرق الأوسط...
إل جي تُقدّم Aerohit جهاز تنقية الهواء الرائع بسعر مناسب وتصميم نحيف...