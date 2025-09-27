  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الخارجية الإيراني يتهم الدول الأوروبية بـالابتزاز قبل ساعات من إعادة العقوبات

2025-09-27 11:14:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 27 - 9 (كونا) -- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ليل اليوم السبت إن الدول الأوروبية تمارس الابتزاز ضد طهران لانتزاع تنازلات منها في قدراتها النووية وذلك بينما تفصل ساعات إيران عن إعادة فرض العقوبات الأممية عليها هذه الليلة بسبب برنامجها النووي.
وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني قال عراقجي إن الدول الأوروبية طلبت من طهران تسليم جميع مواردها النووية مقابل تمديد "آلية الزناد" ثلاثة أو ستة أشهر.
غير أنه أضاف "إيران صمدت في وجه جميع هذه المطالب غير المنطقية والضغوط وهي لن تخضع لمثل هذه المطالب المهينة".
وأشار إلى أنه بحث خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع الدول الأوروبية وعبر وسطاء مع الولايات المتحدة عن حل لمنع أزمة "غير ضرورية".
وتابع "كل مقترحات إيران قد رفضت رغم ما بدا من اقتناع الأوروبيين ببعضها لكنهم فشلوا بإقناع الأمريكيين".
واتهم عراقجي الدول الأوروبية بمحاولة "إبتزاز" طهران قائلا إنه "في نيويورك تأكد لنا تماما أن نيتهم هي ممارسة الابتزاز وانتزاع امتيازات من إيران".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرح قبيل مغادرته نيويورك عائدا إلى طهران إنه "على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران توصلت إلى تفاهم مع الأطراف الأوروبية لكن وجهة نظر أمريكا مختلفة وطلباتهم غير مقبولة "فهم يريدون منا تسليم كل اليورانيوم المخصب لدينا مقابل منحنا ثلاثة أشهر وهذا غير مقبول بأي حال".
وأمس رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين لتمديد رفع العقوبات عن إيران ستة أشهر ضمن الاتفاق النووي بعدما صوت لصالح هذا المشروع الروسي - الصيني أربع دول فقط.
ومع إخفاق مشروع القرار الروسي - الصيني ستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ليل السبت - الأحد في تمام الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش (الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة).
وستفعل "آلية الزناد" ويعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كانت قد رفعت بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وهذه الآلية تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية إذا ما اعتبر أن إيران لم تف بتعهداتها.
وتشمل العقوبات إعادة فرض حظر الأسلحة ومنع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وحظر التعاون في مجال الصواريخ الباليستية إضافة إلى تجميد عالمي للأصول وقيود على السفر إلى جانب قيود واسعة على قطاع الطاقة الإيراني. (النهاية)

