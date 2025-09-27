وزير الخارجية العماني: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن يكون بمقدمة أولوياتنا الاستراتيجية

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-09-27 11:14:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- شدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم السبت على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية يجب أن يكون في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لبلوغ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
وقال البوسعيدي في كلمته أمام المناقشة العامة للدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن "هناك قضية إنسانية وسياسية عميقة الجراح ما زالت تقف في صدارة الأولويات الملحة ويجب أن تتقدم على سواها في مداولاتنا وقراراتنا ألا وهي القضية الفلسطينية".
واكد ان الاعتراف بدولة فلسطين "الخطوة الأهم" في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية حيث لا تزال قوات الاحتلال تمعن في تجاهل نداءات المجتمع الدولي وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حل عادل وشامل.
وأكد الوزير العماني في هذا الصدد على أن "مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا مضاعفة الجهود وبذل الضغوط الفاعلة لدفع إسرائيل إلى طاولة الحوار".
وتابع البوسعيدي أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تقيد قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية والتجويع وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه.
وحث على إطلاق "حملة عالمية سلمية" لرفع الحصار والظلم عن الشعب الفلسطيني وتحريره بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وأعرب البوسعيدي عن تضامن بلاده مع قطر فيما تتخذه من إجراءات رادعة لحفظ أمنها وسيادتها الكاملة على أراضيها مجددا استنكار عمان للهجوم الإسرائيلي الذي وقع في 9 سبتمبر الحالي.
ودعا الوزير العماني إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي جراء انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وتعديه غير المشروع على سيادة الدول.
وحث أيضا المجتمع الدولي على تمكين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من القيام بدوره في الوفاء بمقاصد المنظومة الأممية في مجال الأمن والسلم الدوليين ومده بالتعاون اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ونبه وزير خارجية عمان إلى أن هناك عجزا واضحا لدى المجتمع الدولي عن اتخاذ قرارات حاسمة تسهم في نزع فتيل النزاعات أو التخفيف من معاناة الشعوب ورغم التحديات معتبرا ما نشهده اليوم "فرصة حقيقية أمامنا لإعادة تصحيح المسار" في إحدى أكثر الفترات تعقيدا وصعوبة. (النهاية)

