موجز الأخبار على نشرة كونا السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار على نشرة كونا السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
تايوان (الصين) - الكويت تؤكد أمام منتدى تايوان لتنمية الطاقة المنخفضة الكربون 2025 حرصها على المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.
غزة - حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 66 ألف شهيد و168 ألف جريح.
نيويورك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتهم الغرب من منبر الأمم المتحدة بتخريب الدبلوماسية مع إيران في مجلس الأمن عبر عرقلة إقرار مشروع القرار الروسي - الصيني وإعادة فرض العقوبات على طهران.
نيويورك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحذر من على منبر الأمم المتحدة بأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتفجير الشرق الأوسط برمته.
نيويورك - وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يحذر من منبر الأمم المتحدة من أن المنطقة تقف على شفير الانفجار لغياب مقومات السلم والأمن والاستقرار وعدم احترام الشرعية الدولية.
نيويورك - وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يحذر من منبر الأمم المتحدة من أن التقاعس الدولي عن الإجراءات الحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية سيساهم في زعزعة الأمن والاستقرار.
نيودلهي - مصرع وإصابة العشرات جراء تدافع انتخابي في ولاية تاميل نادو جنوب الهند. (النهاية)
