موجز الأخبار على نشرة كونا السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

2025-09-27 11:14:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه يصل إلى مطار ستانستيد بمدينة لندن في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة الصديقة.

تايوان (الصين) - الكويت تؤكد أمام منتدى تايوان لتنمية الطاقة المنخفضة الكربون 2025 حرصها على المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.

غزة - حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 66 ألف شهيد و168 ألف جريح.

نيويورك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتهم الغرب من منبر الأمم المتحدة بتخريب الدبلوماسية مع إيران في مجلس الأمن عبر عرقلة إقرار مشروع القرار الروسي - الصيني وإعادة فرض العقوبات على طهران.

نيويورك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحذر من على منبر الأمم المتحدة بأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتفجير الشرق الأوسط برمته.

نيويورك - وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يحذر من منبر الأمم المتحدة من أن المنطقة تقف على شفير الانفجار لغياب مقومات السلم والأمن والاستقرار وعدم احترام الشرعية الدولية.

نيويورك - وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يحذر من منبر الأمم المتحدة من أن التقاعس الدولي عن الإجراءات الحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية سيساهم في زعزعة الأمن والاستقرار.

نيودلهي - مصرع وإصابة العشرات جراء تدافع انتخابي في ولاية تاميل نادو جنوب الهند. (النهاية)

MENAFN27092025000071011013ID1110119802

