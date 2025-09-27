  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز النفاذ

2025-09-27 11:14:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- أعيد في تمام الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش ليل السبت/ الأحد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي بعدما كانت قد رفعت عنها إثر الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015.
ورحبت الترويكا الأوروبية الثلاث ( بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في بيان مشترك قبل قليل بتفعيل آلية الزناد" (سناك باك) ودعت إيران إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي وحثتها على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية.
وعشية تفعيل العقوبات رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي - صيني لتأجيل إعادة العقوبات على إيران6 أشهر بعدما وافقت عليه أربع دول فقط.
ويأتي هذا بعد تعثر المفاوضات بين طهران والقوى الدولية لتفعل على إثره دول الترويكا الأوروبية "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" في أواخر أغسطس الماضي ما يعرف بـ"آلية الزناد" أو (سناب باك) التي تتيح في غضون 30 يوما ومن دون الحاجة لتصويت مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات التي رفعت إيران بعد الاتفاق المبرم معها سنة 2015 الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر المقبل.
وقبل ساعات من إعادة العقوبات قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني إن الدول الأوروبية تمارس الابتزاز ضد طهران لانتزاع تنازلات منها في قدراتها النووية.
وأضاف أن الدول الأوروبية طلبت من طهران تسليم جميع مواردها النووية مقابل تمديد "آلية الزناد" ثلاثة أو ستة أشهر.
غير أنه أضاف "إيران صمدت في وجه جميع هذه المطالب غير المنطقية والضغوط وهي لن تخضع لمثل هذه المطالب المهينة".
وبذلك يتم تفعيل"آلية الزناد" ويعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كانت قد رفعت بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وهذه الآلية تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية إذا ما اعتبر أن إيران لم تف بتعهداتها.
وتشمل العقوبات إعادة فرض حظر الأسلحة ومنع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وحظر التعاون في مجال الصواريخ الباليستية إضافة إلى تجميد عالمي للأصول وقيود على السفر إلى جانب قيود واسعة على قطاع الطاقة الإيراني.
ومساء السبت اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب من منبر الأمم المتحدة بتخريب الدبلوماسية مع إيران في مجلس الأمن عبر عرقلة إقرار مشروع القرار الروسي - الصيني وإعادة فرض العقوبات على طهران. (النهاية)

ه س ص


