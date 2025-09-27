العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز النفاذ

403
العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز النفاذ
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- أعيد في تمام الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش ليل السبت/ الأحد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي بعدما كانت قد رفعت عنها إثر الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015.
ورحبت الترويكا الأوروبية الثلاث ( بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في بيان مشترك قبل قليل بتفعيل آلية الزناد" (سناك باك) ودعت إيران إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي وحثتها على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية.
وعشية تفعيل العقوبات رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي - صيني لتأجيل إعادة العقوبات على إيران6 أشهر بعدما وافقت عليه أربع دول فقط.
ويأتي هذا بعد تعثر المفاوضات بين طهران والقوى الدولية لتفعل على إثره دول الترويكا الأوروبية "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" في أواخر أغسطس الماضي ما يعرف بـ"آلية الزناد" أو (سناب باك) التي تتيح في غضون 30 يوما ومن دون الحاجة لتصويت مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات التي رفعت إيران بعد الاتفاق المبرم معها سنة 2015 الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر المقبل.
وقبل ساعات من إعادة العقوبات قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني إن الدول الأوروبية تمارس الابتزاز ضد طهران لانتزاع تنازلات منها في قدراتها النووية.
وأضاف أن الدول الأوروبية طلبت من طهران تسليم جميع مواردها النووية مقابل تمديد "آلية الزناد" ثلاثة أو ستة أشهر.
غير أنه أضاف "إيران صمدت في وجه جميع هذه المطالب غير المنطقية والضغوط وهي لن تخضع لمثل هذه المطالب المهينة".
وبذلك يتم تفعيل"آلية الزناد" ويعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كانت قد رفعت بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وهذه الآلية تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية إذا ما اعتبر أن إيران لم تف بتعهداتها.
وتشمل العقوبات إعادة فرض حظر الأسلحة ومنع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وحظر التعاون في مجال الصواريخ الباليستية إضافة إلى تجميد عالمي للأصول وقيود على السفر إلى جانب قيود واسعة على قطاع الطاقة الإيراني.
ومساء السبت اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب من منبر الأمم المتحدة بتخريب الدبلوماسية مع إيران في مجلس الأمن عبر عرقلة إقرار مشروع القرار الروسي - الصيني وإعادة فرض العقوبات على طهران. (النهاية)
