منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ومجموعة بوسطن الاستشارية يعقدان طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول مستقبل الطاقة

منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ومجموعة بوسطن الاستشارية يعقدان طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول مستقبل الطاقة
أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ( SFME ) ، المنصة الإقليمية المختصة لتعزيز الحلول نحو الحياد الكربوني والاستدامة الطبيعية، تنظيم جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى ضمن سلسلة جلسات إزالة الكربون لعام 2025، بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية ( BCG )، وذلك يوم 7 أكتوبر 2025 في العاصمة البحرينية المنامة، تحت عنوان: «مستقبل الطاقة: توسيع نطاق الطاقة الخضراء وآليات التمويل».
وستجمع هذه الطاولة المستديرة رفيعة المستوى قادة من قطاع الطاقة والأعمال، إضافة إلى ممثلين من الجهات الحكومية، وصناع القرار، وخبراء التمويل المستدام، لاستكشاف تطورات مزيج الطاقة في البحرين والمنطقة، والاستراتيجيات المطلوبة لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة. كما ستركز النقاشات على آليات التمويل المبتكرة اللازمة لتمكين هذا التحول وتسريعه.
وسيتضمن البرنامج حلقة نقاش يقودها خبراء حول الابتكار النووي، والفرص والتحديات. كما تشمل المحاور الرئيسية دور الجاهزية المجتمعية والأطر التنظيمية، والهياكل الاستثمارية اللازمة لدعم مستقبل طاقة متنوع ومرن، ومشاريع ذات كثافة رأسمالية عالية.
وسيتحدث في هذه الجلسة التي تديرها مجموعة بوسطن الاستشارية ( BCG ) كل من شيماء الجناحي، مديرة الحماية من الإشعاع في المجلس الأعلى للبيئة ( SCE )، وأمين سلطان، الرئيس التنفيذي للطاقة في ألمنيوم البحرين (ألبا)، وتشيراغ شاه، المدير التنفيذي للتمويل المستدام في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بنك ستاندرد تشارترد، والدكتورة هبة حرارة، نائب الرئيس لشراء الكهرباء والمياه في هيئة الكهرباء والماء ( EWA ) ، والدكتور عبدالعزيز المثامي، باحث في مجال الطاقة النووية.
وفي تعليق له، قال جوزيبي بوناكورسي، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية: «في الوقت الذي تتجه فيه المنطقة نحو مستقبل طاقي أكثر تنوعًا ومرونة، من الضروري أن تسير الابتكارات التكنولوجية وآليات التمويل جنبًا إلى جنب. يشكل هذا الحوار منصة مهمة وفي توقيت مثالي لبحث سبل توسيع نطاق الطاقة المتجددة وبحث الجدوى المتنامية لتقنيات. في مجموعة بوسطن الاستشارية، نلتزم بدعم الجهات الحكومية والخاصة في الشرق الأوسط لتطوير استراتيجيات طاقة متكاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية للحياد الكربوني والالتزامات المناخية العالمية».
ومن جانبها، قالت ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، الجهة المؤسسة والمنظمة للمنتدى: «من خلال سلسلة جلسات إزالة الكربون، نهدف إلى تحفيز حوار استراتيجي حول التقنيات وآليات التمويل التي يمكن أن تقود رحلة المنطقة نحو الحياد الكربوني. وبالشراكة مع مجموعة بوسطن الاستشارية، ستوفر هذه الجلسة منصة مهمة وفي الوقت المناسب لاستكشاف كيف يمكن أن يعمل الابتكار في الطاقة المتجددة، والنماذج التمويلية الجديدة بشكل متكامل لدعم الطموحات المناخية الوطنية والإقليمية».
ويواصل المنتدى أداء دوره في تعزيز الحوار والتعاون بشأن مبادرات إزالة الكربون في المنطقة، حيث تُعد الجلسات المستديرة منصات لتبادل الرؤى، واستكشاف الفرص، وتعزيز التعاون الفعّال بين مختلف أصحاب المصلحة، وخاصة في القطاع الخاص، لدفع العمل المناخي قدمًا.
ويحظى المنتدى بدعم من المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين: بنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد. كما تضم قائمة شركاء المنتدى: بابكو إنرجيز، ألمنيوم البحرين، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، غرفة التجارة الأمريكية في البحرين، العرين القابضة، شركة بنفت، مجموعة بوسطن الاستشارية، إنفايرونمنت أريبيا، فيرست موتورز، فولاذ القابضة، طيران الخليج، بنك الخليج الدولي، وطلبات.
