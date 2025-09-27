  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ومجموعة بوسطن الاستشارية يعقدان طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول مستقبل الطاقة

2025-09-27 11:13:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ (‬ SFME ‭) ‬،‭ ‬المنصة‭ ‬الإقليمية‭ ‬المختصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحلول‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬والاستدامة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬تنظيم‭ ‬جلسة‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬جلسات‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية‭ (‬ BCG ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭: ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وآليات‭ ‬التمويل‮»‬‭.‬

وستجمع‭ ‬هذه‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬قادة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬والأعمال،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وصناع‭ ‬القرار،‭ ‬وخبراء‭ ‬التمويل‭ ‬المستدام،‭ ‬لاستكشاف‭ ‬تطورات‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭. ‬كما‭ ‬ستركز‭ ‬النقاشات‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬التمويل‭ ‬المبتكرة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكين‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬وتسريعه‭.‬

وسيتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬حلقة‭ ‬نقاش‭ ‬يقودها‭ ‬خبراء‭ ‬حول‭ ‬الابتكار‭ ‬النووي،‭ ‬والفرص‭ ‬والتحديات‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬دور‭ ‬الجاهزية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأطر‭ ‬التنظيمية،‭ ‬والهياكل‭ ‬الاستثمارية‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬مستقبل‭ ‬طاقة‭ ‬متنوع‭ ‬ومرن،‭ ‬ومشاريع‭ ‬ذات‭ ‬كثافة‭ ‬رأسمالية‭ ‬عالية‭.‬

وسيتحدث‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية‭ (‬ BCG ‭) ‬كل‭ ‬من‭ ‬شيماء‭ ‬الجناحي،‭ ‬مديرة‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الإشعاع‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ (‬ SCE ‭)‬،‭ ‬وأمين‭ ‬سلطان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬وتشيراغ‭ ‬شاه،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتمويل‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد،‭ ‬والدكتورة‭ ‬هبة‭ ‬حرارة،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لشراء‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬ EWA ‭) ‬،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المثامي،‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له،‭ ‬قال‭ ‬جوزيبي‭ ‬بوناكورسي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬والشريك‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية‭: ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتجه‭ ‬فيه‭ ‬المنطقة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬طاقي‭ ‬أكثر‭ ‬تنوعًا‭ ‬ومرونة،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تسير‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وآليات‭ ‬التمويل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭. ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬وفي‭ ‬توقيت‭ ‬مثالي‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وبحث‭ ‬الجدوى‭ ‬المتنامية‭ ‬لتقنيات‭. ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية،‭ ‬نلتزم‭ ‬بدعم‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬طاقة‭ ‬متكاملة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬للحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬والالتزامات‭ ‬المناخية‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس،‭ ‬الجهة‭ ‬المؤسسة‭ ‬والمنظمة‭ ‬للمنتدى‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬جلسات‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬حوار‭ ‬استراتيجي‭ ‬حول‭ ‬التقنيات‭ ‬وآليات‭ ‬التمويل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقود‭ ‬رحلة‭ ‬المنطقة‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية،‭ ‬ستوفر‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لاستكشاف‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والنماذج‭ ‬التمويلية‭ ‬الجديدة‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭ ‬لدعم‭ ‬الطموحات‭ ‬المناخية‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‮»‬‭.‬

ويواصل‭ ‬المنتدى‭ ‬أداء‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬بشأن‭ ‬مبادرات‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تُعد‭ ‬الجلسات‭ ‬المستديرة‭ ‬منصات‭ ‬لتبادل‭ ‬الرؤى،‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الفعّال‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬لدفع‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬قدمًا‭.‬

ويحظى‭ ‬المنتدى‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭: ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وبنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭. ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬قائمة‭ ‬شركاء‭ ‬المنتدى‭: ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين،‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬العرين‭ ‬القابضة،‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية،‭ ‬إنفايرونمنت‭ ‬أريبيا،‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز،‭ ‬فولاذ‭ ‬القابضة،‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي،‭ ‬وطلبات‭.‬

