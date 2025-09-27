ويست بوينت هوم توسع عملياتها في البحرين بإطلاق خط إنتاج جديد متطور بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي

ويست بوينت هوم توسع عملياتها في البحرين بإطلاق خط إنتاج جديد متطور بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي
أعلنت شركة ويست بوينت هوم إحدى أبرز شركات النسيج العالمية العريقة بخبرة تمتد لأكثر من 220 عاماً، انطلاق المرحلة الأولى من خط إنتاج المناشف في مجمعها الصناعي المتطور بالمملكة، ما يعزز حضورها الاقتصادي في البحرين ويجعلها المصنع الوحيد في المنطقة الذي يجمع بين إنتاج الأقمشة الفاخرة والمناشف في موقع واحد.
وافتتح خط الإنتاج الجديد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، في حفل حضره كل من نور بنت علي خليف وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، إليزابيث ليتشفيلد، القائم بأعمال السفير في سفارة الولايات المتحدة لدى البحرين، قيس حاتم الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين الى جانب عدد من كبار ممثلي الحكومة والعملاء الإقليميين وفريق الإدارة التنفيذية العالمي للشركة.
ويُجسّد المشروع استثماراً إضافياً بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي ضمن عمليات ويست بوينت هوم في المملكة، حيث استثمرت الشركة أكثر من 165 مليون دولار منذ تأسيسها في البحرين عام 2006، ويؤكد هذا التوسع التزامها بالتميز الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز مكانة علامة «صُنع في البحرين» على المستوى العالمي.
ويضيف الخط الجديد طاقة إنتاجية لتصنيع المناشف الفاخرة، إضافة إلى الأرواب وسجاد الحمام، ويأتي ذلك بجانب منتجات الشركة الحالية من مفروشات الأسرة والأقمشة المنزلية الفاخرة. وقد تم تصميم الخط الجديد وفق أعلى معايير الاستدامة، تأكيداً لالتزام ويست بوينت هوم بالتصنيع المسؤول وتقليل الأثر البيئي. وفي المرحلة الأولى، سينتج المصنع أربعة ملايين منشفة سنوياً.
من خلال منشأتها في البحرين، تزوّد ويست بوينت هوم أسواقاً رئيسية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، وقد تجاوزت صادراتها الى الولايات المتحدة وحدها مليار دولار منذ تأسيسها في البحرين عام 2006. وتدير الشركة عمليات متكاملة على امتداد سلسلة الإنتاج تغطي كافة مراحل الإنتاج النسيجي – من الغزل والنسيج إلى الصباغة والطباعة والتشطيب والخياطة – لتنتج أقمشة عالمية المستوى لعلامات كبرى مثل رالف لورين، ماريوت، هيلتون، ويستن، وأمازون.
كما يعزز الخط الجديد من مساهمة الشركة في التوظيف المحلي عبر توفير فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين وترسيخ دورها كأحد أبرز جهات التوظيف في المملكة. ويعمل لدى ويست بوينت هوم البحرين حالياً نحو 1 , 300 موظف، من بينهم ما يقارب 101 بحريني في مجالات متعددة تشمل الهندسة، ضمان الجودة، الموارد البشرية، والوظائف الإدارية الأخرى.
وصرح جوناثان ستوري، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ويست بوينت هوم: «اليوم يمثل محطة فخر لكل من ويست بوينت هوم والبحرين». «إن إطلاق خط إنتاج المناشف لا يوسع فقط من قدراتنا كأكبر قاعدة صناعية لنا على مستوى العالم، بل يعزز أيضاً شراكتنا الطويلة مع المملكة. فالبيئة الداعمة للأعمال والبنية التحتية الحديثة والشراكة الفعّالة مع الحكومة توفر جميعها أرضية مثالية للنمو. ومن خلال هذا الاستثمار، نعمل على تعزيز قدرتنا في خدمة عملائنا حول العالم، وخلق فرص جديدة لكفاءاتنا البحرينية، وضمان أن تكون الاستدامة في صميم عملياتنا».
ومع استمرار ويست بوينت هوم في التوسع بالبحرين، تؤكد الشركة التزامها طويل الأمد بالمملكة كقاعدة استراتيجية للنمو العالمي. ويسهم إطلاق خط إنتاج المناشف الجديد في تعزيز مكانة البحرين كمركز لإنتاج الأقمشة عالية الجودة والمستدامة، ويؤكد دور المملكة في صياغة مستقبل صناعة النسيج العالمي. كما صرحت القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى البحرين، إليزابيث ليتشفيلد: «على مدى ما يقارب عقدين من الزمن، أسهم الاستثمار الأميركي من ويست بوينت هوم في دعم الابتكار وتعزيز قطاع التصنيع بين الولايات المتحدة والبحرين».
تخطط الشركة لإطلاق المرحلة الثانية من خط إنتاج المناشف عند الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، والتي يجري التفاوض بشأنها حالياً. وستتيح هذه المرحلة للشركة توسيع صادراتها وزيادة مبيعاتها بشكل كبير إلى السوق البريطانية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
يوتيوب سيدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ترمب ضده...
العثور على مدرب ليفربول وتشلسي السابق مشنوقا في منزله...
شرارة Gen Z تُشعل أكبر احتجاجات مغربية منذ سنوات...
نتنياهو يقدم اعتذاره لقطر عن الهجوم على الدوحة...
ترمب: اليوم يوم تاريخي للشرق الأوسط...
إل جي تُقدّم Aerohit جهاز تنقية الهواء الرائع بسعر مناسب وتصميم نحيف...