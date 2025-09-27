ويست بوينت هوم توسع عملياتها في البحرين بإطلاق خط إنتاج جديد متطور بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬هوم‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬شركات‭ ‬النسيج‭ ‬العالمية‭ ‬العريقة‭ ‬بخبرة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬عاماً،‭ ‬انطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬إنتاج‭ ‬المناشف‭ ‬في‭ ‬مجمعها‭ ‬الصناعي‭ ‬المتطور‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬حضورها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ويجعلها‭ ‬المصنع‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬إنتاج‭ ‬الأقمشة‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمناشف‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭.‬

وافتتح‭ ‬خط‭ ‬الإنتاج‭ ‬الجديد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬حضره‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬خليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إليزابيث‭ ‬ليتشفيلد،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬البحرين،‭ ‬قيس‭ ‬حاتم‭ ‬الزعبي‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ممثلي‭ ‬الحكومة‭ ‬والعملاء‭ ‬الإقليميين‭ ‬وفريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬العالمي‭ ‬للشركة‭.‬

ويُجسّد‭ ‬المشروع‭ ‬استثماراً‭ ‬إضافياً‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬ضمن‭ ‬عمليات‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬هوم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬استثمرت‭ ‬الشركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬165‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬التزامها‭ ‬بالتميز‭ ‬الصناعي‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬صُنع‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

ويضيف‭ ‬الخط‭ ‬الجديد‭ ‬طاقة‭ ‬إنتاجية‭ ‬لتصنيع‭ ‬المناشف‭ ‬الفاخرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأرواب‭ ‬وسجاد‭ ‬الحمام،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بجانب‭ ‬منتجات‭ ‬الشركة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬مفروشات‭ ‬الأسرة‭ ‬والأقمشة‭ ‬المنزلية‭ ‬الفاخرة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الخط‭ ‬الجديد‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الاستدامة،‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزام‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬هوم‭ ‬بالتصنيع‭ ‬المسؤول‭ ‬وتقليل‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭. ‬وفي‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬سينتج‭ ‬المصنع‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬منشفة‭ ‬سنوياً‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬منشأتها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تزوّد‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬هوم‭ ‬أسواقاً‭ ‬رئيسية‭ ‬تشمل‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا،‭ ‬وقد‭ ‬تجاوزت‭ ‬صادراتها‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحدها‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬وتدير‭ ‬الشركة‭ ‬عمليات‭ ‬متكاملة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنتاج‭ ‬تغطي‭ ‬كافة‭ ‬مراحل‭ ‬الإنتاج‭ ‬النسيجي‭ ‬ – ‭ ‬من‭ ‬الغزل‭ ‬والنسيج‭ ‬إلى‭ ‬الصباغة‭ ‬والطباعة‭ ‬والتشطيب‭ ‬والخياطة‭ ‬ – ‭ ‬لتنتج‭ ‬أقمشة‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬لعلامات‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬رالف‭ ‬لورين،‭ ‬ماريوت،‭ ‬هيلتون،‭ ‬ويستن،‭ ‬وأمازون‭.‬

كما‭ ‬يعزز‭ ‬الخط‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬مساهمة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬المحلي‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وترسيخ‭ ‬دورها‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬جهات‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ويعمل‭ ‬لدى‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬هوم‭ ‬البحرين‭ ‬حالياً‭ ‬نحو‭ ‬1 , 300‭ ‬موظف،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬101‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬تشمل‭ ‬الهندسة،‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة،‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والوظائف‭ ‬الإدارية‭ ‬الأخرى‭.‬

وصرح‭ ‬جوناثان‭ ‬ستوري،‭ ‬الرئيس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬هوم‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬يمثل‭ ‬محطة‭ ‬فخر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬هوم‭ ‬والبحرين‮»‬‭. ‬‮«‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬خط‭ ‬إنتاج‭ ‬المناشف‭ ‬لا‭ ‬يوسع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬قدراتنا‭ ‬كأكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬صناعية‭ ‬لنا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بل‭ ‬يعزز‭ ‬أيضاً‭ ‬شراكتنا‭ ‬الطويلة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭. ‬فالبيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬للأعمال‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحديثة‭ ‬والشراكة‭ ‬الفعّالة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬توفر‭ ‬جميعها‭ ‬أرضية‭ ‬مثالية‭ ‬للنمو‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار،‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرتنا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬عملائنا‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬لكفاءاتنا‭ ‬البحرينية،‭ ‬وضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬عملياتنا‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬هوم‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بالبحرين،‭ ‬تؤكد‭ ‬الشركة‭ ‬التزامها‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬بالمملكة‭ ‬كقاعدة‭ ‬استراتيجية‭ ‬للنمو‭ ‬العالمي‭. ‬ويسهم‭ ‬إطلاق‭ ‬خط‭ ‬إنتاج‭ ‬المناشف‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬لإنتاج‭ ‬الأقمشة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬صناعة‭ ‬النسيج‭ ‬العالمي‭. ‬كما‭ ‬صرحت‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬البحرين،‭ ‬إليزابيث‭ ‬ليتشفيلد‭: ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬أسهم‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬هوم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‮»‬‭.‬

تخطط‭ ‬الشركة‭ ‬لإطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬إنتاج‭ ‬المناشف‭ ‬عند‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬يجري‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأنها‭ ‬حالياً‭. ‬وستتيح‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬للشركة‭ ‬توسيع‭ ‬صادراتها‭ ‬وزيادة‭ ‬مبيعاتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬البريطانية‭.‬