بورصة البحرين تحصل على جائزة "أفضل بورصة لنشر الثقافة المالية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز يوروموني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بورصة‭ ‬لنشر‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬يوروموني‭ (‬ Euromoney ‭) ‬لأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬2025‭. ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬المرموق‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لالتزام‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية،‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬ممارساتها‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وتلقي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الفعالة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لنشر‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬مدروسة‭ ‬ومؤثرة‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬اتحاد‭ ‬البورصات‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬قرع‭ ‬الجرس‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الإقليمية‭ ‬التوعوية‭ (‬ملم‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭. ‬كما‭ ‬تنظم‭ ‬البورصة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬تحدي‭ ‬التداول‭ ‬الاستثماري‭ (‬تريد‭ ‬كويست‭)‬‮»‬،‭ ‬و«برنامج‭ ‬المستثمر‭ ‬الذكي‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكاديمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬التدريبي‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‮»‬‭. ‬وتستقطب‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10 , 000‭ ‬مشارك‭ ‬سنويًا،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البورصة‭ ‬الراسخ‭ ‬بنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الاستثمار‭ ‬المسؤول‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المالي‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بورصة‭ ‬لنشر‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬من‭ ‬يوروموني‭.(‬ Euromoney ‭) ‬تدرك‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مدروسة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مسؤولية‭ ‬الشركات‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬ليجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬جهود‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬الاستثمار‭ ‬المسؤول‭. ‬وقد‭ ‬أطلقت‭ ‬البورصة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المهم‭. ‬ففي‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬اختتمت‭ ‬البورصة‭ ‬بنجاح‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬المستثمر‭ ‬الذكي‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين

حيث‭ ‬أتاح‭ ‬البرنامج‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬106‭ ‬مدارس‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭. ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬تحدي‭ ‬التداول‭ ‬الاستثماري‭ (‬تريد‭ ‬كويست‭)‬‮»‬‭ ‬نجاحًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الـ‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬20‭ ‬مدرسة‭ ‬و7‭ ‬جامعات‭ ‬ضمن‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬تحاكي‭ ‬تجربة‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قدمت‭ ‬أكاديمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة،‭ ‬وورش‭ ‬عمل،‭ ‬وندوات‭ ‬افتراضية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬360‭ ‬مستفيدًا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬القيادات‭ ‬الواعية،‭ ‬أطلقت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬التدريبي‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭). ‬ويستهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إعداد‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬القيادية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لشغل‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭.‬

تُمنح‭ ‬جائزة‭ ‬يوروموني‭ (‬ Euromoney ‭)‬لأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬تقديرًا‭ ‬للتميز‭ ‬والقيادة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬العالمية‭. ‬ويأتي‭ ‬فوز‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬ليعزز‭ ‬من‭ ‬مركزها‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬ودورها‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المستدامة‭ ‬وتوعية‭ ‬وتثقيف‭ ‬المستثمرين‭.‬