بورصة البحرين تحصل على جائزة "أفضل بورصة لنشر الثقافة المالية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز يوروموني

بورصة البحرين تحصل على جائزة "أفضل بورصة لنشر الثقافة المالية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز يوروموني
أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، حصولها على جائزة «أفضل بورصة لنشر الثقافة المالية في الشرق الأوسط» ضمن جوائز يوروموني ( Euromoney ) لأسواق رأس المال 2025. ويُعد هذا التكريم المرموق تأكيدًا لالتزام بورصة البحرين المستمر في تعزيز الثقافة المالية، ضمن إطار عمل ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتلقي هذه الجائزة الضوء على الجهود الفعالة التي تبذلها بورصة البحرين لنشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع من خلال مبادرات مدروسة ومؤثرة. ويشمل ذلك المشاركة في المبادرة السنوية التي أطلقها اتحاد البورصات العالمية «قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية»، بالإضافة إلى المساهمة في الحملة الإقليمية التوعوية (ملم) بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي. كما تنظم البورصة العديد من البرامج المتخصصة في الثقافة المالية، بما في ذلك «برنامج تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست)»، و«برنامج المستثمر الذكي» بالتعاون مع إنجاز البحرين، وأكاديمية الاستثمار بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، إلى جانب «برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة». وتستقطب هذه المبادرات أكثر من 10 , 000 مشارك سنويًا، مما يعكس التزام البورصة الراسخ بنشر ثقافة الاستثمار المسؤول وتعزيز الوعي المالي.
وفي تعليقه على هذه الجائزة، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «نحن فخورون بالفوز بجائزة «أفضل بورصة لنشر الثقافة المالية في الشرق الأوسط» من يوروموني.( Euromoney ) تدرك بورصة البحرين الدور الحيوي الذي تلعبه الثقافة المالية في تحقيق أهداف الاستدامة، وذلك من خلال تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مسؤولية الشركات تجاه المجتمع. ويأتي هذا التكريم ليجسد التزامنا المتواصل في قيادة جهود نشر الثقافة المالية في مملكة البحرين».
وتأتي هذه الجائزة لتؤكد التزام بورصة البحرين بدعم مبادرات الثقافة المالية من خلال مجموعة من المبادرات والشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي وتعزيز مفهوم الاستثمار المسؤول. وقد أطلقت البورصة العديد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز المهم. ففي شهر مايو عام 2025، اختتمت البورصة بنجاح النسخة السادسة من «برنامج المستثمر الذكي» بالتعاون مع إنجاز البحرين
حيث أتاح البرنامج الوصول إلى 106 مدارس من القطاعين الحكومي والخاص. كما حقق «برنامج تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست)» نجاحًا ملموسًا في النسخة الـ 26 من البرنامج هذا العام، والذي شاركت فيه 20 مدرسة و7 جامعات ضمن تجربة تعليمية متميزة تحاكي تجربة التداول في أسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، قدمت أكاديمية الاستثمار التي تقام بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF ) دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل، وندوات افتراضية لأكثر من 360 مستفيدًا خلال عام 2024.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تأهيل القيادات الواعية، أطلقت بورصة البحرين النسخة الثانية من «برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة» بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF ). ويستهدف البرنامج إعداد نخبة من الكفاءات القيادية، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لشغل مناصب في مجالس إدارة الشركات.
تُمنح جائزة يوروموني ( Euromoney )لأسواق رأس المال تقديرًا للتميز والقيادة والابتكار في أسواق المال العالمية. ويأتي فوز بورصة البحرين بهذه الجائزة ليعزز من مركزها الإقليمي الرائد ودورها الفعال في تطوير أسواق رأس المال المستدامة وتوعية وتثقيف المستثمرين.
