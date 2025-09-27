وكالة "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف عُمان الائتماني عند "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أكدت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ستاندرد‭ ‬آند‭ ‬بورز‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬تصنيف‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الائتماني‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬الجدارة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬‮«‬ BBB ‭-‬‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالتزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بالإصلاحات‭ ‬المالية‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬استقرار‭ ‬اقتصادي‭ ‬رغم‭ ‬تقلبات‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭.‬‮ ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العُمانية‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إصلاحات‭ ‬الحكومة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة،‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬وإطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬عُمان‭ ‬المستقبل،‭ ‬عززت‭ ‬متانة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وجذبت‭ ‬استثمارات‭ ‬أجنبية‭.‬‮ ‬‭ ‬وتوقعت‭ ‬الوكالة‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬من‭ ‬1‭.‬7 % ‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2 % ‭ ‬خلال‭ ‬2025‭ - ‬2028،‭ ‬مدعومًا‭ ‬بتوسع‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬توقعت‭ ‬الوكالة‭ ‬ارتفاع‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دولارًا‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬دولارًا‭ ‬في‭ ‬2026‭ - ‬2028،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬36 % ‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬33 % ‭ ‬بحلول‭ ‬2028‭.‬‮ ‬‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التضخم‭ ‬عند‭ ‬مستويات‭ ‬منخفضة‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬5 % ‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬خلال‭ ‬2025‭ - ‬2028،‭ ‬مع‭ ‬استقرار‭ ‬صافي‭ ‬الأصول‭ ‬الحكومية‭ ‬عند‭ ‬8 % ‭ ‬ونمو‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬9 % ‭ ‬سنويًا،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬التصنيع‭ ‬والسياحة‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬تحقيق‭ ‬عجز‭ ‬مالي‭ ‬طفيف‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬5 % ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬2025،‭ ‬يليه‭ ‬توازن‭ ‬مالي‭ ‬في‭ ‬2026‭ - ‬2028،‭ ‬مع‭ ‬عجز‭ ‬متوسط‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬9 % ‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭.‬