وكالة "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف عُمان الائتماني عند "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف عُمان الائتماني عند "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أمس الجمعة تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية « BBB -» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالتزام الحكومة بالإصلاحات المالية وقدرتها على تحقيق استقرار اقتصادي رغم تقلبات أسعار النفط.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن التقرير أشار إلى أن إصلاحات الحكومة، بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتنويع مصادر الدخل، وإطلاق صندوق عُمان المستقبل، عززت متانة الاقتصاد وجذبت استثمارات أجنبية. وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.7 % في 2024 إلى أكثر من 2 % خلال 2025 - 2028، مدعومًا بتوسع القطاعات غير النفطية.
كما توقعت الوكالة ارتفاع متوسط سعر خام برنت من 60 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2025 إلى 65 دولارًا في 2026 - 2028، مع انخفاض الدين العام من 36 % في 2024 إلى 33 % بحلول 2028. وأشارت إلى استمرار التضخم عند مستويات منخفضة بنسبة 1.5 % في المتوسط خلال 2025 - 2028، مع استقرار صافي الأصول الحكومية عند 8 % ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.9 % سنويًا، بدعم من الاستثمارات في التصنيع والسياحة.
ومن المتوقع تحقيق عجز مالي طفيف بنسبة 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، يليه توازن مالي في 2026 - 2028، مع عجز متوسط في الحساب الجاري بنسبة 1.9 % بسبب انخفاض أسعار النفط.
