الترخيص لـ11 شركة لخدمات حجاج الداخل
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة الحج والعمرة جهودها الحثيثة ضمن خططها الاستباقية استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج القادم 1447 هـ، الذي تبقى عليه 8 أشهر، مؤكدةً حرصها على تطوير الخدمات وتحسين التجربة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات والمبادرات النوعية التي أُنجزت خلال شهر ربيع الأول.
وأوضحت الوزارة أنها نسقت مع ممثلي أكثر من 60 دولة عبر مكاتب شؤون الحج استعدادًا للموسم القادم، بالإضافة إلى عقد ما يزيد على 50 اجتماعًا مع الجهات المعنية ومكاتب شؤون الحج تنسيقًا، لإطلاق مبادرة ((الحافلات السعودية)) الهادفة إلى رفع مستوى تجربة النقل لحجاج بيت الله الحرام.
واعتمدت منصة ((نسك مسار)) أكثر من 16 شركة لحجاج الخارج، وأنهت أتمتة دليل خدمات أكثر من 75 دولة عبر المنصة نفسها، وتفعيل أكثر من 189 مركز ضيافة لضيوف الرحمن حتى الآن، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 24 شركة لتقديم خدمات لحجاج الخارج، والتأكد من جاهزيتها.
وفي جانب المبادرات التطويرية، عقدت الوزارة أكثر من 25 ورشة عمل، لتطوير الخدمات وتسهيل رحلة الحاج وتحسين تجربتهم، فضلًا عن إطلاق أكثر من 25 مبادرة مبتكرة تم اعتماد تنفيذها خلال موسم الحج القادم، وترخيص أكثر من 11 شركة لتقديم خدمات لحجاج داخل المملكة، إلى جانب البدء في استقبال طلبات مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالوزارة، وإطلاق قاعدة بيانات خاصة بتسجيل الراغبين في التطوع خلال موسم الحج القادم 1447 هـ.
