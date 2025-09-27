  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الترخيص لـ11 شركة لخدمات حجاج الداخل

الترخيص لـ11 شركة لخدمات حجاج الداخل

2025-09-27 11:12:45
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة الحج والعمرة جهودها الحثيثة ضمن خططها الاستباقية استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج القادم 1447 هـ، الذي تبقى عليه 8 أشهر، مؤكدةً حرصها على تطوير الخدمات وتحسين التجربة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات والمبادرات النوعية التي أُنجزت خلال شهر ربيع الأول.
وأوضحت الوزارة أنها نسقت مع ممثلي أكثر من 60 دولة عبر مكاتب شؤون الحج استعدادًا للموسم القادم، بالإضافة إلى عقد ما يزيد على 50 اجتماعًا مع الجهات المعنية ومكاتب شؤون الحج تنسيقًا، لإطلاق مبادرة ((الحافلات السعودية)) الهادفة إلى رفع مستوى تجربة النقل لحجاج بيت الله الحرام.
واعتمدت منصة ((نسك مسار)) أكثر من 16 شركة لحجاج الخارج، وأنهت أتمتة دليل خدمات أكثر من 75 دولة عبر المنصة نفسها، وتفعيل أكثر من 189 مركز ضيافة لضيوف الرحمن حتى الآن، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 24 شركة لتقديم خدمات لحجاج الخارج، والتأكد من جاهزيتها.
وفي جانب المبادرات التطويرية، عقدت الوزارة أكثر من 25 ورشة عمل، لتطوير الخدمات وتسهيل رحلة الحاج وتحسين تجربتهم، فضلًا عن إطلاق أكثر من 25 مبادرة مبتكرة تم اعتماد تنفيذها خلال موسم الحج القادم، وترخيص أكثر من 11 شركة لتقديم خدمات لحجاج داخل المملكة، إلى جانب البدء في استقبال طلبات مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالوزارة، وإطلاق قاعدة بيانات خاصة بتسجيل الراغبين في التطوع خلال موسم الحج القادم 1447 هـ.

MENAFN27092025000089011017ID1110119770

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث