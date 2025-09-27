403
300 طالب في سباق العودة للمدارس
(MENAFN- Al Watan) نظّمت كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة-، ((سباق العودة للمدارس)) على امتداد 2 كم في مسار كدانة، بحضور الرئيس التنفيذي لكدانة، المهندس محمد بن ناصر المجماج، وبمشاركة قرابة 300 طالب من مختلف مدارس تعليم مكة، في جو تنافسي وأنشطة رياضية وتفاعلية تسهم في تحسين الصحة الذهنية والنفسية، عبر مسارات مهيأة بوسائل سلامة وتجهيزات لإثراء تجربتهم.
وتضمن السباق أنشطة مجتمعية متنوعة أضفت أجواء من الحماس للمشاركين والزوار في الفعاليات المصاحبة، التي تنوعت بين الرياضات الذهنية والألعاب الرياضية، مثل تنس الريشة وكرة السلة، إضافة إلى مساحة مخصصة للأطفال تجمع بين الترفيه والتعلُم والأنشطة الحركية التي تهدف إلى تعزيز روح المشاركة، وتقديم تجربة عائلية متكاملة.
