300 طالب في سباق العودة للمدارس

2025-09-27 11:12:45
(MENAFN- Al Watan) نظّمت كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة-، ((سباق العودة للمدارس)) على امتداد 2 كم في مسار كدانة، بحضور الرئيس التنفيذي لكدانة، المهندس محمد بن ناصر المجماج، وبمشاركة قرابة 300 طالب من مختلف مدارس تعليم مكة، في جو تنافسي وأنشطة رياضية وتفاعلية تسهم في تحسين الصحة الذهنية والنفسية، عبر مسارات مهيأة بوسائل سلامة وتجهيزات لإثراء تجربتهم.
وتضمن السباق أنشطة مجتمعية متنوعة أضفت أجواء من الحماس للمشاركين والزوار في الفعاليات المصاحبة، التي تنوعت بين الرياضات الذهنية والألعاب الرياضية، مثل تنس الريشة وكرة السلة، إضافة إلى مساحة مخصصة للأطفال تجمع بين الترفيه والتعلُم والأنشطة الحركية التي تهدف إلى تعزيز روح المشاركة، وتقديم تجربة عائلية متكاملة.

MENAFN27092025000089011017ID1110119769

