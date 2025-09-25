  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأردن وإسبانيا والبرازيل يترأسون اجتماعا وزاريا خاصا لدعم الأونروا الخميس

الأردن وإسبانيا والبرازيل يترأسون اجتماعا وزاريا خاصا لدعم الأونروا الخميس

2025-09-25 01:07:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يترأس الأردن وإسبانيا والبرازيل، الخميس، اجتماعًا خاصًا لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على مستوى وزراء الخارجية، لحشد المساهمات المالية للوكالة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقًا لمديرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوكالة، تمارا الرفاعي.
وقالت الرفاعي إنّه على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة أيّ سيناريو تختاره للأونروا، مع التأكيد على أن تحديد الولاية مهم، لكنه لا يكفي إن لم يقترن بالتمويل المناسب.
في وقتٍ تستمر فيه عمليات الوكالة في خمس مناطق: غزة، الضفة الغربية، سوريا، لبنان، والأردن، لا يزال العجز المالي للأونروا قرابة 200 مليون دولار، وفق الرفاعي، التي أشارت إلى أن المناشدة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الدول العربية، التي شهد تمويلها تراجعًا حادًا هذا العام، مع غياب دعم الولايات المتحدة والسويد هذا العام، مما ضاعف الأزمة.
ولفتت الرفاعي النظر إلى أن الجمعية العامة ستصوّت في بداية كانون الأول المقبل على تجديد ولاية الأونروا التي تُمدّد كل 3 سنوات، مؤكدة أن الجهود جارية لحشد دعم سياسي واسع يوازي مستوى التأييد الذي تظهره الجمعية العامة للوكالة.
وأوضحت أن تقريرًا مستقلًا صدر مؤخرًا استعرض السيناريوهات المحتملة لمستقبل الأونروا، بدءًا من إمكانية انهيارها بسبب نقص التمويل، وصولًا إلى إدراج بعض خدماتها ضمن القطاع العام الفلسطيني في إطار بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها.


MENAFN25092025000208011052ID1110108446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث