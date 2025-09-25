  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
يزن النوباني يعتذر عن التعاقد مع التلفزيون الأردني

2025-09-25 01:07:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الممثل يزن النوباني اعتذاره عن استكمال التعاقد مع التلفزيون الأردني لإنتاج مسلسل درامي من 15 حلقة.


وقال النوباني عبر منشور نشره قبل قليل على صفحته الرسمية: تعرضت لهجمة لا أستحقها.. وتعرضت مؤسسة وطنية للاتهام والتخوين.. ببساطة لأننا اتفقنا على انتاج مسلسل درامي يواكب التطور ويرشد الجيل الجديد للمستقبل.. لقد أبلغت التلفزيون الأردني عن اعتذاري لهذا التعاقد الذي لم يتم بعد.. أعد جمهوري أن أبقى معه وأحمل قصته في كل الوسائل.. كل الحب للجميع

