يزن النوباني يعتذر عن التعاقد مع التلفزيون الأردني

يزن النوباني يعتذر عن التعاقد مع التلفزيون الأردني
وقال النوباني عبر منشور نشره قبل قليل على صفحته الرسمية: تعرضت لهجمة لا أستحقها.. وتعرضت مؤسسة وطنية للاتهام والتخوين.. ببساطة لأننا اتفقنا على انتاج مسلسل درامي يواكب التطور ويرشد الجيل الجديد للمستقبل.. لقد أبلغت التلفزيون الأردني عن اعتذاري لهذا التعاقد الذي لم يتم بعد.. أعد جمهوري أن أبقى معه وأحمل قصته في كل الوسائل.. كل الحب للجميع
