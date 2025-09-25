  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

2025-09-25 01:07:30
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار الذي يمكن أن يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وتراجع الدولار قليلًا، مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 3765.20 دولارًا.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المقوّمة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الأربعاء، إنها "دعمت بشكل كامل" قرار المركزي الأميركي بخفض الفائدة الأسبوع الماضي، وتتوقع المزيد من التخفيضات في المستقبل.
وذكر إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى "تيستي لايف"، "قد يعكس هذا التحرك التوقعات بأن البنك المركزي يعتزم دفع الاقتصاد الأميركي بقوة، بينما يعيد تركيزه على سوق العمل".
وأكد جيروم باول، رئيس المركزي الأميركي، الثلاثاء، على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف في قرارات السياسة النقدية القادمة.
ويترقّب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضّل لدى البنك المركزي، الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول أسعار الفائدة.

