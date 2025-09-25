  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
متصرفية لواء الوسطية تقر خطة طوارئ لفصل الشتاء

2025-09-25 01:06:00
اربد 25 أيلول (بترا) - ترأس متصرف لواء الوسطية المهندسة ميسون الخصاونة اجتماعاً في دار بلدية الوسطية لمناقشة وإقرار خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء، بحضور رئيس بلدية الوسطية، ومدراء الدوائر الرسمية، ورئيس مركز أمن الوسطية، ورئيس مركز دفاع مدني الوسطية.
وأكدت الخصاونة، أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يضمن سلامتهم وراحتهم.
وقالت إنه سيتم التأكد من جاهزية البنية التحتية وتنظيف العبارات وخطوط تصريف مياه الأمطار، والتأكد من عدم ربط خطوط تصريف المياه على خطوط الصرف الصحي، والتأكد من عدم وجود سكان على مجاري الأودية والسيول والعمل على ترحيلهم.
وأضافت أنه سيتم التأكد من جاهزية الآليات العائدة للدوائر الرسمية من ناحية الصيانة والصلاحية الفنية، وتقليم وإزالة الأشجار والأغصان التي تشكل خطرا على أعمدة وشبكات الكهرباء من قبل مديرية زراعة لواء الوسطية، ومعالجة المواقع التي شهدت اختلالات خلال فصل الشتاء الماضي.
وأشارت إلى أنه سيتم التأكد من مخزون المواد الغذائية، والأعلاف، ومحطات الوقود، والمخابز والصيدليات، والتأكد من جاهزية مراكز الإيواء، ونشر الرسائل التوعوية للمواطنين عن خطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة المختلفة للوقاية من حرائق المنازل عن طريق خطباء المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية الوسطية فتحي الخصاونة، الجاهزية الكاملة لكوادر وآليات البلدية لاستقبال الموسم الشتوي، مبيناً أن البلدية قامت بالتعاون مع مديرية الأشغال العامة بتنظيف جميع العبارات على امتداد شارع الستين، إلى جانب متابعة وتنظيف النقاط الساخنة والتأكد من سلامتها قبيل دخول فصل الشتاء.
ونوه إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالاً للبناء على ما قام به المجلس البلدي السابق من أعمال مميزة أسهمت في تعزيز الخدمات البلدية ورفع مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات.
من جانهبم، أكد أعضاء اللجنة على جاهزية دوائرهم وقدموا شرحاً موجزاً عن الإجراءات المتخذة من قبلهم استجابة لخطة طوارئ فصل الشتاء.

