فصل جزئي للتيار في الشونة الجنوبية - اسماء

فصل جزئي للتيار في الشونة الجنوبية - اسماء
خبرني - أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر،، لفصل التيار الكهربائي في الشونة الجنوبية، الخميس، من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا و خبرني المناطق المتأثرة: النهضة / مصانع وكسارات المناصير / تفريغة العدسية / جزء من الروضة / مركز صلاح جروح العدوان
