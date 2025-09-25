نتنياهو : سادين كل القادة الذين يريدون اقامة دولة فلسطينية وساقول لهم هذا لن يحدث
و قبل مغادرته، قال نتنياهو إنه سيناقش مع ترامب "ضرورة تحقيق أهداف الحرب - استعادة جميع أسرانا، وهزيمة حماس، وتوسيع دائرة السلام التي أتيحت لنا بعد النصر التاريخي في عملية الأسد الصاعد وغيرها من الانتصارات التي حققناها"، في إشارة إلى حرب إسرائيل التي استمرت 12 يومًا مع إيران.
وأضاف نتنياهو أنه يعتزم في خطابه أمام الأمم المتحدة "إدانة القادة الذين، بدلًا من إدانة القتلة، يريدون منحهم دولة في قلب أرض إسرائيل. هذا لن يحدث".
