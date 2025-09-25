نتنياهو : سادين كل القادة الذين يريدون اقامة دولة فلسطينية وساقول لهم هذا لن يحدث

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قالت صحيفة هأرتس الإسرائيلية ان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو صباح الخميس في زيارة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

و قبل مغادرته، قال نتنياهو إنه سيناقش مع ترامب "ضرورة تحقيق أهداف الحرب - استعادة جميع أسرانا، وهزيمة حماس، وتوسيع دائرة السلام التي أتيحت لنا بعد النصر التاريخي في عملية الأسد الصاعد وغيرها من الانتصارات التي حققناها"، في إشارة إلى حرب إسرائيل التي استمرت 12 يومًا مع إيران.

وأضاف نتنياهو أنه يعتزم في خطابه أمام الأمم المتحدة "إدانة القادة الذين، بدلًا من إدانة القتلة، يريدون منحهم دولة في قلب أرض إسرائيل. هذا لن يحدث".