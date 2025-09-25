مسؤول أمريكي: ويتكوف عرض خطة ما بعد الحرب على غزة على ترامب والقادة العرب

مسؤول أمريكي: ويتكوف عرض خطة ما بعد الحرب على غزة على ترامب والقادة العرب
وبحسب صحيفة هأرتس قدّم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، خطةً لما بعد الحرب على غزة خلال اجتماعٍ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية،
وقالت هأرتس ان الخطة تتضمن حوارًا جديدًا بين إسرائيل والفلسطينيين يهدف إلى التعايش السلمي، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.
وأوضح المسؤول أن ويتكوف عرض الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، والتي تدعو أيضًا إلى إعادة جميع الرهائن والالتزام بعدم شنّ المزيد من الهجمات على قطر.
وعُقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وركز على الوضع في غزة والحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وضمّ المشاركون أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، والرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
