مسؤول أمريكي: ويتكوف عرض خطة ما بعد الحرب على غزة على ترامب والقادة العرب

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك / ترجمة خاصة PNN / قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى ان المبعوث الامريكي ستيف ويتكوف عرض خطة ما بعد الحرب على غزة على ترامب والقادة العرب .

وبحسب صحيفة هأرتس قدّم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، خطةً لما بعد الحرب على غزة خلال اجتماعٍ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية،

وقالت هأرتس ان الخطة تتضمن حوارًا جديدًا بين إسرائيل والفلسطينيين يهدف إلى التعايش السلمي، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

وأوضح المسؤول أن ويتكوف عرض الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، والتي تدعو أيضًا إلى إعادة جميع الرهائن والالتزام بعدم شنّ المزيد من الهجمات على قطر.

وعُقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وركز على الوضع في غزة والحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وضمّ المشاركون أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، والرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.