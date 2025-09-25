  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشرع يلتقي مع ترامب على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

2025-09-25 12:03:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونشرت الوكالة الرسمية السورية (سانا) صورًا للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
وهذا هو الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في أيار الماضي.


