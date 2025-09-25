الشرع يلتقي مع ترامب على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الشرع يلتقي مع ترامب على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونشرت الوكالة الرسمية السورية (سانا) صورًا للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
وهذا هو الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في أيار الماضي.
ونشرت الوكالة الرسمية السورية (سانا) صورًا للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
وهذا هو الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في أيار الماضي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سيتي ويلث" تصدر تقريرها العالمي لمكاتب العائلات لعام 2025...
محلل إسرائيلي: الاعترافات بفلسطين ضربة موجعة تعمق عزلتنا...
مفوضية اللاجئين: التمويل الياباني يلعب دورا حاسما في توفير المساعدات ...
رئيس تشيلي: أريد محاكمة نتنياهو بدلاً من اغتياله بصاروخ...
المستثمرون الهنود الأثرياء يتوقع أن يستثمروا ما يصل إلى 20 مليار دولار...
توضيح من ترخيص السواقين والمركبات بخصوص الأرقام المميزة...