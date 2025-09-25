  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انخفاض أسعار النفط عالميا

2025-09-25 12:03:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة على خلفية الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية الأسبوعية، والمخاوف من أن تؤدي الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى اضطراب الإمدادات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.26% إلى 69.13 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.31% إلى 64.79 دولارًا للبرميل.
وارتفعت عقود الخامين 2.5% في الجلسة السابقة.
وتلقت الأسعار دعمًا بعد أن انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل مفاجئ بمقدار 607 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أيلول، حسبما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.
وجاء التراجع على النقيض من تقديرات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وتوقعوا زيادة قدرها 235 ألف برميل، كما جاء أقل من الهبوط الذي أشار إليه معهد البترول الأميركي الثلاثاء عند 3.8 ملايين برميل.
وتلقت أسعار النفط كذلك دعمًا من مخاوف الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وكثفت أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيّرة على البنية التحتية للطاقة الروسية في الأسابيع الماضية، مستهدفة عددًا من المصافي ومحطات التصدير لتقليل عائدات موسكو من الصادرات. وتشهد روسيا نقصًا في بعض أنواع الوقود مع احتمال فرض قيود تصديرية إذا لزم الأمر.

