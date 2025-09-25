  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إغلاق مطار أولبورغ في الدنمارك بسبب طائرات مسيّرة

2025-09-25 12:03:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الشرطة الدنماركية، الخميس، إنه تم إغلاق مطار أُلبورغ، الذي يُستخدم للرحلات التجارية والعسكرية، بعد رصد طائرات مسيّرة في مجاله الجوي.
يأتي هذا بعد يومين من إغلاق مطار كوبنهاغن الرئيسي في البلاد بسبب طائرات مسيّرة أيضًا، وهو ما أثار مخاوف أمنية في أوروبا.
وقالت الشرطة الوطنية الدنماركية إن المسيّرات اتبعت نمطًا مشابهًا لتلك التي عطّلت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن لأربع ساعات قبل أيام قليلة.
وذكرت الدنمارك، الثلاثاء، أن الواقعة في مطار كوبنهاغن كانت أخطر هجوم حتى الآن على بنيتها التحتية الحيوية، وربطته بسلسلة من الضربات الجوية بطائرات مسيّرة، وغير ذلك من الاضطرابات التي يُشتبه في ارتباطها بروسيا في أنحاء أوروبا.
وأضافت الشرطة أن إغلاق مطار أُلبورغ أثّر أيضًا على القوات المسلحة الدنماركية، لأنه يُستخدم كقاعدة عسكرية.
وقالت القوات المسلحة الدنماركية إنها تساعد الشرطة الوطنية في التحقيق، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.


