إغلاق مطار أولبورغ في الدنمارك بسبب طائرات مسيّرة

إغلاق مطار أولبورغ في الدنمارك بسبب طائرات مسيّرة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الشرطة الدنماركية، الخميس، إنه تم إغلاق مطار أُلبورغ، الذي يُستخدم للرحلات التجارية والعسكرية، بعد رصد طائرات مسيّرة في مجاله الجوي.
يأتي هذا بعد يومين من إغلاق مطار كوبنهاغن الرئيسي في البلاد بسبب طائرات مسيّرة أيضًا، وهو ما أثار مخاوف أمنية في أوروبا.
وقالت الشرطة الوطنية الدنماركية إن المسيّرات اتبعت نمطًا مشابهًا لتلك التي عطّلت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن لأربع ساعات قبل أيام قليلة.
وذكرت الدنمارك، الثلاثاء، أن الواقعة في مطار كوبنهاغن كانت أخطر هجوم حتى الآن على بنيتها التحتية الحيوية، وربطته بسلسلة من الضربات الجوية بطائرات مسيّرة، وغير ذلك من الاضطرابات التي يُشتبه في ارتباطها بروسيا في أنحاء أوروبا.
وأضافت الشرطة أن إغلاق مطار أُلبورغ أثّر أيضًا على القوات المسلحة الدنماركية، لأنه يُستخدم كقاعدة عسكرية.
وقالت القوات المسلحة الدنماركية إنها تساعد الشرطة الوطنية في التحقيق، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
