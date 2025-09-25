  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

2025-09-25 12:03:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، لفصل التيار الكهربائي في الشونة الجنوبية، الخميس، من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا.

المناطق المتأثرة: النهضة / مصانع وكسارات المناصير / تفريغة العدسية / جزء من الروضة / مركز صلاح جروح العدوان.


سبب الفصل: صيانة سنوية على خط الضغط المتوسّط.

MENAFN25092025000208011052ID1110108348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث