  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غربي فنزويلا

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غربي فنزويلا

2025-09-25 12:03:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات شمال غربي فنزويلا، وشعر به سكان العاصمة كراكاس، لكن من دون أن ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وسكان.
وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 7.8 كيلومترات، وعلى بُعد 24 كيلومترًا من "ميني غراندي"، المدينة النفطية الواقعة في ولاية زوليا والتي تتميّز بكثافة سكانية منخفضة، وأدّى الزلزال إلى اهتزاز مبانٍ في العاصمة.


MENAFN25092025000208011052ID1110108345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث