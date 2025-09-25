  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
زخات مطرية يصحبها الرعد في المملكة اليوم - تفاصيل

زخات مطرية يصحبها الرعد في المملكة اليوم - تفاصيل

2025-09-25 12:03:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ ويكون الطقس غير مستقر ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وتتوقع الأرصاد الجوية هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، تمتد أحيانًا إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانًا في بعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية أحيانًا، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة درجات الحرارة قليلًا؛ ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًّا نسبيًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 26 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 24 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 14، وفي مرتفعات الشراة 21 - 12، وفي مناطق البادية 30 - 15، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.

MENAFN25092025000208011052ID1110108344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث