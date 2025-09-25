  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
11 شهيدا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

2025-09-25 12:03:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد 11 فلسطينيًا فجر الخميس في غارة إسرائيلية طالت منزلًا يؤوي نازحين في وسط القطاع.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إنّ 11 فلسطينيًا استشهدوا، وهناك عدد من المفقودين والجرحى إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة أبو دحروج كان يؤوي نازحين شمال الزوايدة" في وسط القطاع.
وأوضح أنّ من ضمن الشهداء أطفالًا عدّة.
ووسّع الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي هجومه البري على مدينة غزة المدمّرة، كما سائر أنحاء القطاع، من جراء الحرب المتواصلة منذ تشرين الأول 2023.
وتسبّب الهجوم الإسرائيلي على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظًا بالسكان بحركة نزوح واسعة من المدينة، وسط إدانات دولية.

