11 شهيدا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
11 شهيدا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد 11 فلسطينيًا فجر الخميس في غارة إسرائيلية طالت منزلًا يؤوي نازحين في وسط القطاع.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إنّ 11 فلسطينيًا استشهدوا، وهناك عدد من المفقودين والجرحى إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة أبو دحروج كان يؤوي نازحين شمال الزوايدة" في وسط القطاع.
وأوضح أنّ من ضمن الشهداء أطفالًا عدّة.
ووسّع الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي هجومه البري على مدينة غزة المدمّرة، كما سائر أنحاء القطاع، من جراء الحرب المتواصلة منذ تشرين الأول 2023.
وتسبّب الهجوم الإسرائيلي على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظًا بالسكان بحركة نزوح واسعة من المدينة، وسط إدانات دولية.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إنّ 11 فلسطينيًا استشهدوا، وهناك عدد من المفقودين والجرحى إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة أبو دحروج كان يؤوي نازحين شمال الزوايدة" في وسط القطاع.
وأوضح أنّ من ضمن الشهداء أطفالًا عدّة.
ووسّع الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي هجومه البري على مدينة غزة المدمّرة، كما سائر أنحاء القطاع، من جراء الحرب المتواصلة منذ تشرين الأول 2023.
وتسبّب الهجوم الإسرائيلي على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظًا بالسكان بحركة نزوح واسعة من المدينة، وسط إدانات دولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سيتي ويلث" تصدر تقريرها العالمي لمكاتب العائلات لعام 2025...
محلل إسرائيلي: الاعترافات بفلسطين ضربة موجعة تعمق عزلتنا...
مفوضية اللاجئين: التمويل الياباني يلعب دورا حاسما في توفير المساعدات ...
رئيس تشيلي: أريد محاكمة نتنياهو بدلاً من اغتياله بصاروخ...
المستثمرون الهنود الأثرياء يتوقع أن يستثمروا ما يصل إلى 20 مليار دولار...
توضيح من ترخيص السواقين والمركبات بخصوص الأرقام المميزة...