هواوي تحتفل بإطلاق ساعة WATCH GT 6 مع عرض اشتراك VIP الحصري لواجهات الساعة من هواوي مجاناً لمدة شهر واحد
(MENAFN- Golin Mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 سبتمبر 2025 :أعلنت هواوي رسمياً عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة من الجيل التالي HUAWEI WATCH GT 6 في 19 سبتمبر. واحتفالاً بهذا الإطلاق، تقدم "منصة واجهات الساعة من هواوي" HUAWEI Watch Faces للمستخدمين اشتراكاً حصرياً مجانياً في عضوية VIP لمدة شهر واحد، وسيكون متاحاً حتى 31 ديسمبر، ليمنحهم وصولاً فورياً إلى التصاميم المميزة والأنماط الشخصية.
ويفتح اشتراك "منصة واجهات الساعة من هواوي" HUAWEI Watch Face آفاقاً واسعة لإضفاء طابع شخصي لضمان المزيد من التفرد والتميز، حيث يتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 100,000 واجهة ساعة، ويمكن تنزيلها مجاناً أو بأسعار مخفّضة. وبدءاً من التصاميم البسيطة، ووصولاً إلى الإطلالات الديناميكية والإبداعية والمستوحاة من الإبداعات الثقافية، يضمن البرنامج أن يتمكن كل مالك لساعة HUAWEI WATCH GT 6 من استكشاف أنماط غير محدودة، بما يتناسب مع شخصيته وأسلوب حياته أو أنشطته اليومية.
وللاستفادة من اشتراك عضوية النخبة المجاني، يُطلب من المستخدم فقط فتح تطبيق HUAWEI Health، ثم الانتقال إلى "الأجهزة"، ومن هناك يمكن الوصول إلى "واجهات الساعة". وبعدها يمكن الضغط على شعار أو أيقونة "عضوية النخبة" (VIP) من الصفحة الرئيسية، والبحث عن التجربة المجانية لشهر واحد، والقيام بتفعيلها. ولضمان راحة المستخدم، تتوفر عدة قنوات دفع آمنة لإتمام العملية. وبمجرد إتمام المعاملة، يتم تفعيل الاشتراك فوراً، ليمنحك وصولاً كاملاً إلى مجموعة "عضوية النخبة" الحصرية، بحيث يمكنك البدء مباشرة بالاستمتاع بتصاميم جديدة وميزات متقدمة.
وبالإضافة إلى ذلك، يستمتع الأعضاء بخصم على واجهات الساعة ذات الملكية الفكرية المميزة، إلى جانب حملات عضوية حصرية لتمديد فترة المزايا من دون أي تكلفة إضافية. ومن شأن هذا البرنامج الفريد أن يجعل خيارات شخصية أكثر ثراءً وتنوعاً، حيث يمكن للمستخدمين التمتع بمزيد من التصاميم لفترة أطول مقابل نفس رسوم الاشتراك.
وتُجسّد ساعة HUAWEI WATCH GT6 أحدث تطور في سلسلة GT الشهيرة من هواوي للأجهزة القابلة للارتداء، لا سيّما وأنها تتميز بتصميم جريء للقرص الهندسي بزوايا حادة، يجمع بين الطابع الرياضي والأناقة، مع طرحها بألوان أنيقة بالأسود والبني الذهبي. ويكتمل هذا التصميم اللافت بالتكامل مع برنامج Watch Face VIP. وبذلك، تتيح هواوي للمستخدمين تخصيص مظهر ساعاتهم لأي مناسبة، سواء لغرض اللياقة البدنية أو الأعمال أو حتى لأوقات الترفيه.
ومن خلال الجمع بين إطلاق GT6 والتجربة المجانية لبرنامج Watch Face VIP، تؤكد هواوي التزامها بدفع آفاق التجربة الشخصية في سوق الأجهزة القابلة للارتداء. وبفضل المواصفات التقنية القوية ، والتصميم الأنيق بأعلى درجات الإتقان، وخيارات التخصيص اللامحدودة، تعدّ ساعة HUAWEI WATCH GT6 أكثر من مجرد ساعة ذكية، لأنها تُمثّل تجسيداً شخصياً للأناقة يتطور كل يوم.
