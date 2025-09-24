  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الخارجية الكويتي يترأس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة

وزير الخارجية الكويتي يترأس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة

2025-09-24 11:15:05
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 9 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والذي عقد اليوم الأربعاء على هامش أعمال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ترأس الجانب الأمريكي بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة وسبل توطيدها وتنميتها على كافة المستويات وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بالإضافة إلى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار البيان إلى تأكيد الاطراف أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي الخليجي - الأمريكي والبناء على ما تم الاتفاق عليه نحو تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الطرفين في إطار الشراكة الإستراتيجية.
وبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز التنسيق الخليجي - الأمريكي الوثيق والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية لا سيما بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والطاقة بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.
كما تم بحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس والولايات المتحدة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام. (النهاية)

ع س ت / ف ا س


MENAFN24092025000071011013ID1110108244

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث