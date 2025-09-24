وزير الخارجية الكويتي يترأس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الخارجية الكويتي يترأس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 9 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والذي عقد اليوم الأربعاء على هامش أعمال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ترأس الجانب الأمريكي بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة وسبل توطيدها وتنميتها على كافة المستويات وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بالإضافة إلى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار البيان إلى تأكيد الاطراف أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي الخليجي - الأمريكي والبناء على ما تم الاتفاق عليه نحو تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الطرفين في إطار الشراكة الإستراتيجية.
وبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز التنسيق الخليجي - الأمريكي الوثيق والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية لا سيما بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والطاقة بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.
كما تم بحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس والولايات المتحدة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام. (النهاية)
ع س ت / ف ا س
وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ترأس الجانب الأمريكي بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة وسبل توطيدها وتنميتها على كافة المستويات وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بالإضافة إلى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار البيان إلى تأكيد الاطراف أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي الخليجي - الأمريكي والبناء على ما تم الاتفاق عليه نحو تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الطرفين في إطار الشراكة الإستراتيجية.
وبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز التنسيق الخليجي - الأمريكي الوثيق والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية لا سيما بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والطاقة بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.
كما تم بحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس والولايات المتحدة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام. (النهاية)
ع س ت / ف ا س
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سيتي ويلث" تصدر تقريرها العالمي لمكاتب العائلات لعام 2025...
محلل إسرائيلي: الاعترافات بفلسطين ضربة موجعة تعمق عزلتنا...
مفوضية اللاجئين: التمويل الياباني يلعب دورا حاسما في توفير المساعدات ...
رئيس تشيلي: أريد محاكمة نتنياهو بدلاً من اغتياله بصاروخ...
المستثمرون الهنود الأثرياء يتوقع أن يستثمروا ما يصل إلى 20 مليار دولار...
توضيح من ترخيص السواقين والمركبات بخصوص الأرقام المميزة...