(هيئة الرياضة) الكويتية تعتمد سبعة ملاعب رئيسية لاستضافة المباريات الرسمية لبطولات كرة القدم المحلية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
(هيئة الرياضة) الكويتية تعتمد سبعة ملاعب رئيسية لاستضافة المباريات الرسمية لبطولات كرة القدم المحلية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للرياضة الكويتية اعتماد سبعة ملاعب رئيسية لاستضافة المباريات الرسمية لبطولات كرة القدم المحلية ووضع أربعة ملاعب بديلة كخيار احتياطي وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم على أن تخصص بقية الملاعب والساحات الرياضية التابعة لها لتدريبات الأندية والمنتخبات الوطنية.
وقالت (هيئة الرياضة) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذا القرار جاء بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري دعما لجاهزية اللاعبين واستدامة جودة أرضيات الملاعب مبينة أنها ستقوم بصيانة الملاعب والساحات الرياضية التابعة لها وإعادة تنظيمها للقيام بهذا الغرض.
ووفق البيان فإن الملاعب الرئيسية التي ستقام عليها المباريات هي استادات (جابر الأحمد الدولي) بسعته البالغة 60 ألف متفرج و(محمد الحمد) في نادي القادسية و(صباح السالم) في النادي العربي و(جابر المبارك) في نادي الصليبيخات و(علي صباح السالم) في نادي النصر و(نايف الدبوس) في نادي الفحيحيل إضافة إلى استاد (الأحمدي) التابع لنادي الشباب.
وبحسب البيان فإن الملاعب الاحتياطية تشمل استادات (الصداقة والسلام) في نادي كاظمة و(ثامر) في نادي السالمية و(عبد الله الخليفة) في نادي اليرموك إضافة إلى ملعب (مبارك العيار) التابع لنادي الجهراء.
وأكدت (هيئة الرياضة) أنه سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب تخصيص ملاعب مراكز الشباب للأنشطة الخاصة بالرياضة للجميع بما يعزز مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية ويشجع على نمط حياة صحي ونشط.
وذكرت أن هذا التوجه يعكس حرصها على تحسين جودة المنافسات الرياضية وتقليل الضغط على الملاعب وضمان جاهزية البنية التحتية طوال الموسم الرياضي بما يسهم في رفع مستوى الأداء الفني للأندية والمنتخبات ويعزز تجربة الجماهير في حضور المباريات.
وأكدت (هيئة الرياضة) أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير البيئة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب بما يتماشى مع استراتيجيتها ورؤية الدولة لدعم الرياضة وتعزيز حضورها محليا وإقليميا ودوليا. (النهاية)
س ع د / م ص ع
وقالت (هيئة الرياضة) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذا القرار جاء بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري دعما لجاهزية اللاعبين واستدامة جودة أرضيات الملاعب مبينة أنها ستقوم بصيانة الملاعب والساحات الرياضية التابعة لها وإعادة تنظيمها للقيام بهذا الغرض.
ووفق البيان فإن الملاعب الرئيسية التي ستقام عليها المباريات هي استادات (جابر الأحمد الدولي) بسعته البالغة 60 ألف متفرج و(محمد الحمد) في نادي القادسية و(صباح السالم) في النادي العربي و(جابر المبارك) في نادي الصليبيخات و(علي صباح السالم) في نادي النصر و(نايف الدبوس) في نادي الفحيحيل إضافة إلى استاد (الأحمدي) التابع لنادي الشباب.
وبحسب البيان فإن الملاعب الاحتياطية تشمل استادات (الصداقة والسلام) في نادي كاظمة و(ثامر) في نادي السالمية و(عبد الله الخليفة) في نادي اليرموك إضافة إلى ملعب (مبارك العيار) التابع لنادي الجهراء.
وأكدت (هيئة الرياضة) أنه سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب تخصيص ملاعب مراكز الشباب للأنشطة الخاصة بالرياضة للجميع بما يعزز مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية ويشجع على نمط حياة صحي ونشط.
وذكرت أن هذا التوجه يعكس حرصها على تحسين جودة المنافسات الرياضية وتقليل الضغط على الملاعب وضمان جاهزية البنية التحتية طوال الموسم الرياضي بما يسهم في رفع مستوى الأداء الفني للأندية والمنتخبات ويعزز تجربة الجماهير في حضور المباريات.
وأكدت (هيئة الرياضة) أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير البيئة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب بما يتماشى مع استراتيجيتها ورؤية الدولة لدعم الرياضة وتعزيز حضورها محليا وإقليميا ودوليا. (النهاية)
س ع د / م ص ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سيتي ويلث" تصدر تقريرها العالمي لمكاتب العائلات لعام 2025...
محلل إسرائيلي: الاعترافات بفلسطين ضربة موجعة تعمق عزلتنا...
مفوضية اللاجئين: التمويل الياباني يلعب دورا حاسما في توفير المساعدات ...
رئيس تشيلي: أريد محاكمة نتنياهو بدلاً من اغتياله بصاروخ...
المستثمرون الهنود الأثرياء يتوقع أن يستثمروا ما يصل إلى 20 مليار دولار...
توضيح من ترخيص السواقين والمركبات بخصوص الأرقام المميزة...