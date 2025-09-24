  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(هيئة الرياضة) الكويتية تعتمد سبعة ملاعب رئيسية لاستضافة المباريات الرسمية لبطولات كرة القدم المحلية

2025-09-24 11:15:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للرياضة الكويتية اعتماد سبعة ملاعب رئيسية لاستضافة المباريات الرسمية لبطولات كرة القدم المحلية ووضع أربعة ملاعب بديلة كخيار احتياطي وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم على أن تخصص بقية الملاعب والساحات الرياضية التابعة لها لتدريبات الأندية والمنتخبات الوطنية.
وقالت (هيئة الرياضة) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذا القرار جاء بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري دعما لجاهزية اللاعبين واستدامة جودة أرضيات الملاعب مبينة أنها ستقوم بصيانة الملاعب والساحات الرياضية التابعة لها وإعادة تنظيمها للقيام بهذا الغرض.
ووفق البيان فإن الملاعب الرئيسية التي ستقام عليها المباريات هي استادات (جابر الأحمد الدولي) بسعته البالغة 60 ألف متفرج و(محمد الحمد) في نادي القادسية و(صباح السالم) في النادي العربي و(جابر المبارك) في نادي الصليبيخات و(علي صباح السالم) في نادي النصر و(نايف الدبوس) في نادي الفحيحيل إضافة إلى استاد (الأحمدي) التابع لنادي الشباب.
وبحسب البيان فإن الملاعب الاحتياطية تشمل استادات (الصداقة والسلام) في نادي كاظمة و(ثامر) في نادي السالمية و(عبد الله الخليفة) في نادي اليرموك إضافة إلى ملعب (مبارك العيار) التابع لنادي الجهراء.
وأكدت (هيئة الرياضة) أنه سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب تخصيص ملاعب مراكز الشباب للأنشطة الخاصة بالرياضة للجميع بما يعزز مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية ويشجع على نمط حياة صحي ونشط.
وذكرت أن هذا التوجه يعكس حرصها على تحسين جودة المنافسات الرياضية وتقليل الضغط على الملاعب وضمان جاهزية البنية التحتية طوال الموسم الرياضي بما يسهم في رفع مستوى الأداء الفني للأندية والمنتخبات ويعزز تجربة الجماهير في حضور المباريات.
وأكدت (هيئة الرياضة) أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير البيئة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب بما يتماشى مع استراتيجيتها ورؤية الدولة لدعم الرياضة وتعزيز حضورها محليا وإقليميا ودوليا. (النهاية)

