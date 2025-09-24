الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي

403
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 9 (كونا) -- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي مشددا على أن "مستقبل البشرية لا يمكن أن يترك للخوارزميات".
جاء ذلك في إحاطة قدمها غوتيريش أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين.
وقال غوتيريش إن "الذكاء الاصطناعي لم يعد أفقا بعيدا بل إنه هنا يغير الحياة اليومية والفضاء المعلوماتي والاقتصاد العالمي بسرعة مذهلة".
وأكد ضرورة أن يعمل الابتكار على خدمة الإنسانية لا أن يقوضها مشيرا إلى أن الجمعية العامة أنشأت الشهر الماضي فريقا علميا دوليا مستقلا معنيا بالذكاء الاصطناعي وفتحت حوارا عالميا سنويا حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
واعتبر الأمين العام أن ذلك يمثل اعترافا بقوة الأمم المتحدة الفريدة في الجمع بين الأطراف لافتا إلى أن هذه المبادرات تهدف معا إلى ربط العلم بالسياسة والممارسة ومنح كل بلد مقعدا على طاولة النقاش وتقليل التشرذم.
وحث غوتيريش كافة الدول الأعضاء على ترشيح خبراء بارزين ومتنوعين ودعم خبرات الفريق واستقلاليته وتوازنه الإقليمي مع توفير الموارد اللازمة للتقييمات العلمية في الوقت المناسب.
كما دعا الحكومات وأصحاب المصلحة إلى المشاركة الكاملة في الحوار العالمي ووضع معايير عالمية شاملة وقائمة على حقوق الإنسان.
وحدد في إحاطته أربع أولويات للصمود في وجه التحديات وهي ضرورة ضمان السيطرة البشرية على استخدام القوة وضرورة بناء أطر تنظيمية عالمية متماسكة إضافة إلى حماية سلامة المعلومات في حالات النزاع وانعدام الأمن ومن ثم سد فجوة القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة توفير مساحة لجميع الدول لتشكيل المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي. (النهاية)
