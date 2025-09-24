  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي

2025-09-24 11:15:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 9 (كونا) -- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي مشددا على أن "مستقبل البشرية لا يمكن أن يترك للخوارزميات".
جاء ذلك في إحاطة قدمها غوتيريش أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين.
وقال غوتيريش إن "الذكاء الاصطناعي لم يعد أفقا بعيدا بل إنه هنا يغير الحياة اليومية والفضاء المعلوماتي والاقتصاد العالمي بسرعة مذهلة".
وأكد ضرورة أن يعمل الابتكار على خدمة الإنسانية لا أن يقوضها مشيرا إلى أن الجمعية العامة أنشأت الشهر الماضي فريقا علميا دوليا مستقلا معنيا بالذكاء الاصطناعي وفتحت حوارا عالميا سنويا حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
واعتبر الأمين العام أن ذلك يمثل اعترافا بقوة الأمم المتحدة الفريدة في الجمع بين الأطراف لافتا إلى أن هذه المبادرات تهدف معا إلى ربط العلم بالسياسة والممارسة ومنح كل بلد مقعدا على طاولة النقاش وتقليل التشرذم.
وحث غوتيريش كافة الدول الأعضاء على ترشيح خبراء بارزين ومتنوعين ودعم خبرات الفريق واستقلاليته وتوازنه الإقليمي مع توفير الموارد اللازمة للتقييمات العلمية في الوقت المناسب.
كما دعا الحكومات وأصحاب المصلحة إلى المشاركة الكاملة في الحوار العالمي ووضع معايير عالمية شاملة وقائمة على حقوق الإنسان.
وحدد في إحاطته أربع أولويات للصمود في وجه التحديات وهي ضرورة ضمان السيطرة البشرية على استخدام القوة وضرورة بناء أطر تنظيمية عالمية متماسكة إضافة إلى حماية سلامة المعلومات في حالات النزاع وانعدام الأمن ومن ثم سد فجوة القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة توفير مساحة لجميع الدول لتشكيل المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي. (النهاية)

