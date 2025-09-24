  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس ملاوي يعترف بالهزيمة في انتخابات الرئاسة ويهنئ منافسه بالفوز

2025-09-24 11:15:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 9 (كونا) -- اعترف رئيس ملاوي لازاروس تشاكويرا اليوم الأربعاء بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي مؤكدا أن منافسه الرئيس السابق بيتر موثاريكا حقق تقدما واسعا لا يمكن تجاوزه.
وقال تشاكويرا (70 عاما) في خطاب متلفز إلى الأمة "قبل دقائق اتصلت بالأستاذ والمرشح موثاريكا لأهنئه وأتمنى له التوفيق" وذلك قبل ساعات من إعلان اللجنة الانتخابية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في 16 سبتمبر الجاري.
وأضاف زعيم حزب المؤتمر الملاوي أن "المؤشرات أوضحت مبكرا تفوق مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي موثاريكا بفارق كبير" مشددا على التزامه بانتقال سلمي للسلطة رغم خيبة أمل أنصاره.
وأكد الرئيس المنتهية ولايته أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس للسلطة قائلا "أعلم أن كثيرين ممن دعموا حملتي سيشعرون بخيبة أمل لكني ملتزم باحترام إرادة الشعب والدستور.
وخلال ولايته التي بدأت عام 2020 بعد فوزه على موثاريكا نفسه شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة إذ بلغت نسبة التضخم 33 بالمئة وقفزت أسعار الذرة والغذاء الأساسي والأسمدة وهو ما شكل محور الحملة الانتخابية.
وينظر إلى عودة موثاريكا (85 عاما) أستاذ القانون الدستوري والرئيس الأسبق من 2014 إلى 2020 إلى الحكم على أنها محطة جديدة في وقت تتطلع ملاوي إلى معالجة أزمتها الاقتصادية وتخفيف معاناة مواطنيها.
ويعيش نحو ثلاثة أرباع شعب مالاوي تحت خط الفقر الذي قدره البنك الدولي عند ثلاثة دولارات يوميا حيث تشير تقديراته إلى أن نصف السكان تقريبا لا يحصلون على الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الغذائية. (النهاية)

