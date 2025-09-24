رئيس ملاوي يعترف بالهزيمة في انتخابات الرئاسة ويهنئ منافسه بالفوز

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رئيس ملاوي يعترف بالهزيمة في انتخابات الرئاسة ويهنئ منافسه بالفوز
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 9 (كونا) -- اعترف رئيس ملاوي لازاروس تشاكويرا اليوم الأربعاء بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي مؤكدا أن منافسه الرئيس السابق بيتر موثاريكا حقق تقدما واسعا لا يمكن تجاوزه.
وقال تشاكويرا (70 عاما) في خطاب متلفز إلى الأمة "قبل دقائق اتصلت بالأستاذ والمرشح موثاريكا لأهنئه وأتمنى له التوفيق" وذلك قبل ساعات من إعلان اللجنة الانتخابية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في 16 سبتمبر الجاري.
وأضاف زعيم حزب المؤتمر الملاوي أن "المؤشرات أوضحت مبكرا تفوق مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي موثاريكا بفارق كبير" مشددا على التزامه بانتقال سلمي للسلطة رغم خيبة أمل أنصاره.
وأكد الرئيس المنتهية ولايته أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس للسلطة قائلا "أعلم أن كثيرين ممن دعموا حملتي سيشعرون بخيبة أمل لكني ملتزم باحترام إرادة الشعب والدستور.
وخلال ولايته التي بدأت عام 2020 بعد فوزه على موثاريكا نفسه شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة إذ بلغت نسبة التضخم 33 بالمئة وقفزت أسعار الذرة والغذاء الأساسي والأسمدة وهو ما شكل محور الحملة الانتخابية.
وينظر إلى عودة موثاريكا (85 عاما) أستاذ القانون الدستوري والرئيس الأسبق من 2014 إلى 2020 إلى الحكم على أنها محطة جديدة في وقت تتطلع ملاوي إلى معالجة أزمتها الاقتصادية وتخفيف معاناة مواطنيها.
ويعيش نحو ثلاثة أرباع شعب مالاوي تحت خط الفقر الذي قدره البنك الدولي عند ثلاثة دولارات يوميا حيث تشير تقديراته إلى أن نصف السكان تقريبا لا يحصلون على الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الغذائية. (النهاية)
م ر / ح م ف
وقال تشاكويرا (70 عاما) في خطاب متلفز إلى الأمة "قبل دقائق اتصلت بالأستاذ والمرشح موثاريكا لأهنئه وأتمنى له التوفيق" وذلك قبل ساعات من إعلان اللجنة الانتخابية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في 16 سبتمبر الجاري.
وأضاف زعيم حزب المؤتمر الملاوي أن "المؤشرات أوضحت مبكرا تفوق مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي موثاريكا بفارق كبير" مشددا على التزامه بانتقال سلمي للسلطة رغم خيبة أمل أنصاره.
وأكد الرئيس المنتهية ولايته أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس للسلطة قائلا "أعلم أن كثيرين ممن دعموا حملتي سيشعرون بخيبة أمل لكني ملتزم باحترام إرادة الشعب والدستور.
وخلال ولايته التي بدأت عام 2020 بعد فوزه على موثاريكا نفسه شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة إذ بلغت نسبة التضخم 33 بالمئة وقفزت أسعار الذرة والغذاء الأساسي والأسمدة وهو ما شكل محور الحملة الانتخابية.
وينظر إلى عودة موثاريكا (85 عاما) أستاذ القانون الدستوري والرئيس الأسبق من 2014 إلى 2020 إلى الحكم على أنها محطة جديدة في وقت تتطلع ملاوي إلى معالجة أزمتها الاقتصادية وتخفيف معاناة مواطنيها.
ويعيش نحو ثلاثة أرباع شعب مالاوي تحت خط الفقر الذي قدره البنك الدولي عند ثلاثة دولارات يوميا حيث تشير تقديراته إلى أن نصف السكان تقريبا لا يحصلون على الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الغذائية. (النهاية)
م ر / ح م ف
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سيتي ويلث" تصدر تقريرها العالمي لمكاتب العائلات لعام 2025...
محلل إسرائيلي: الاعترافات بفلسطين ضربة موجعة تعمق عزلتنا...
مفوضية اللاجئين: التمويل الياباني يلعب دورا حاسما في توفير المساعدات ...
رئيس تشيلي: أريد محاكمة نتنياهو بدلاً من اغتياله بصاروخ...
المستثمرون الهنود الأثرياء يتوقع أن يستثمروا ما يصل إلى 20 مليار دولار...
توضيح من ترخيص السواقين والمركبات بخصوص الأرقام المميزة...