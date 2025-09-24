الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (رايو) بثلاثة أهداف لاثنين

403
الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (رايو) بثلاثة أهداف لاثنين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 9 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) فوزا ثمينا على جاره (رايو باييكانو) بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (طيران الرياض - متروبوليتانو) انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل خوليان ألفاريز هدف التقدم لفريقه (أتلتيكو) في الدقيقة 15 من زمن اللقاء لكن جوزيب تشافاريا نجح في إدراك التعادل ل(رايو) في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
وفي الشوط الثاني سجل ألفارو غارثيا الهدف الثاني ل (رايو) في الدقيقة 77 لكن (أتلتيكو) قلب الطاولة على منافسه بفضل هدفين آخرين سجلهما خوليان ألفاريز في الدقيقتين 80 و 88 ليحقق بثلاثيته (هاتريك) الفوز الثاني لفريقه في الدوري هذا الموسم.
وحصد (أتلتيكو مدريد) النقاط الثلاث للمباراة رافعا رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع بالترتيب بينما تجمد رصيد (رايو) عند خمس نقاط في المركز 14 بالترتيب.
وفي الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بأربعة أهداف لهدف على (ليفانتي) وفاز (فياريال) الثالث بهدفين لهدف على (إشبيلية) أمس الثلاثاء فيما سيلعب الوصيف (برشلونة) مباراته ضد (أوفييدو) غدا الخميس. (النهاية)
