الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (رايو) بثلاثة أهداف لاثنين

2025-09-24 11:15:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 9 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) فوزا ثمينا على جاره (رايو باييكانو) بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (طيران الرياض - متروبوليتانو) انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل خوليان ألفاريز هدف التقدم لفريقه (أتلتيكو) في الدقيقة 15 من زمن اللقاء لكن جوزيب تشافاريا نجح في إدراك التعادل ل(رايو) في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
وفي الشوط الثاني سجل ألفارو غارثيا الهدف الثاني ل (رايو) في الدقيقة 77 لكن (أتلتيكو) قلب الطاولة على منافسه بفضل هدفين آخرين سجلهما خوليان ألفاريز في الدقيقتين 80 و 88 ليحقق بثلاثيته (هاتريك) الفوز الثاني لفريقه في الدوري هذا الموسم.
وحصد (أتلتيكو مدريد) النقاط الثلاث للمباراة رافعا رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع بالترتيب بينما تجمد رصيد (رايو) عند خمس نقاط في المركز 14 بالترتيب.
وفي الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بأربعة أهداف لهدف على (ليفانتي) وفاز (فياريال) الثالث بهدفين لهدف على (إشبيلية) أمس الثلاثاء فيما سيلعب الوصيف (برشلونة) مباراته ضد (أوفييدو) غدا الخميس. (النهاية)

