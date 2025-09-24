رئيس الطيران المدني الكويتي يعقد سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات (ايكاو) في كندا

403
رئيس الطيران المدني الكويتي يعقد سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات (ايكاو) في كندا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 24 – 9 (كونا) -– عقد رئيس الطيران المدني الكويتي الشيخ م. حمود مبارك الحمود الصباح اليوم الاربعاء سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول الصديقة على هامش اعمال الدورة 42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية.
وذكر الطيران المدني في بيان ان الاجتماعات التي شملت وفود كل من المانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وروسيا والمغرب بحثت العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك البلدان في مجال الطيران المدني واستعراض جدول الأعمال المطروح أمام الجمعية العمومية إلى جانب مناقشة الأحداث المقبلة والمشاريع المشتركة.
واضاف البيان ان المناقشات تطرقت إلى دعم الدول الأعضاء في مختلف المبادرات وبحث المشاريع الخاصة بالتشغيل والسلامة والأمن والنقل الجوي بالإضافة إلى استعراض عام لمسيرة التعاون القائم بين الكويت وهذه الدول في مجال الطيران.
وأكد الشيخ حمود الصباح في البيان ان هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الشراكات الدولية وتطوير التعاون الفني والتشغيلي مع مختلف الدول الأعضاء بما يسهم في دعم منظومة الطيران المدني العالمية ويعكس الدور الإيجابي للكويت في هذا القطاع الحيوي.
وكانت منظمة (ايكاو) قد كرمت امس الثلاثاء دولة الكويت تقديرا للتقدم الذي أحرزته في إرساء منظومة فعالة لمراقبة أمن الطيران المدني وتحسين مستوى التنفيذ الفعال لقواعد (ايكاو) وتوصياتها الدولية للمعايير والممارسات المعتمدة من المنظمة. (النهاية)
أ م م / ر ج
