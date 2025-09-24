  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس الطيران المدني الكويتي يعقد سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات (ايكاو) في كندا

2025-09-24 11:15:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 24 – 9 (كونا) -– عقد رئيس الطيران المدني الكويتي الشيخ م. حمود مبارك الحمود الصباح اليوم الاربعاء سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول الصديقة على هامش اعمال الدورة 42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية.
وذكر الطيران المدني في بيان ان الاجتماعات التي شملت وفود كل من المانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وروسيا والمغرب بحثت العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك البلدان في مجال الطيران المدني واستعراض جدول الأعمال المطروح أمام الجمعية العمومية إلى جانب مناقشة الأحداث المقبلة والمشاريع المشتركة.
واضاف البيان ان المناقشات تطرقت إلى دعم الدول الأعضاء في مختلف المبادرات وبحث المشاريع الخاصة بالتشغيل والسلامة والأمن والنقل الجوي بالإضافة إلى استعراض عام لمسيرة التعاون القائم بين الكويت وهذه الدول في مجال الطيران.
وأكد الشيخ حمود الصباح في البيان ان هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الشراكات الدولية وتطوير التعاون الفني والتشغيلي مع مختلف الدول الأعضاء بما يسهم في دعم منظومة الطيران المدني العالمية ويعكس الدور الإيجابي للكويت في هذا القطاع الحيوي.
وكانت منظمة (ايكاو) قد كرمت امس الثلاثاء دولة الكويت تقديرا للتقدم الذي أحرزته في إرساء منظومة فعالة لمراقبة أمن الطيران المدني وتحسين مستوى التنفيذ الفعال لقواعد (ايكاو) وتوصياتها الدولية للمعايير والممارسات المعتمدة من المنظمة. (النهاية)

