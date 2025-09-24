موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - الإدارة العامة للجمارك تعلن إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة كانت مخبأة داخل أكياس أعلاف على متن سفينة قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الدوحة في الكويت.
الكويت - منتخب الكويت لكرة قدم الصالات يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا بعد تعادله مع نظيره الاسترالي (2 - 2) ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات المجموعة الأولى.
تونس - الهيئة المشرفة على أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة تعلن تعرض 10 سفن على الأقل من الأسطول لهجمات متكررة من طائرات مسيرة في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط مع سماع دوي انفجارات وتشويش واسع في الاتصالات على متن القوارب.
طوكيو - مركز عمليات الطوارئ في تايوان يعلن أن الأمطار والفيضانات الناجمة عن إعصار (راغاسا) تسببت في وفاة 14 شخصا على الأقل إضافة إلى فقدان 124 آخرين.
واشنطن - السلطات الأمنية في ولاية تكساس الامريكية تعلن أن شخصين لقيا مصرعهما ويرقد ثالث في حال حرجة إثر إطلاق نار في مكتب ميداني تابع لدائرة الهجرة والجمارك في مدينة (دالاس) بالولاية.
نيودلهي - مسؤولون هنود يقولون إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 45 آخرون في مدينة (ليه) بإقليم (لاداخ) في جبال الهيمالايا الهندية خلال مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية للمطالبة بمنح الإقليم وضع الولاية.
الجزائر - رئيس ملاوي لازاروس تشاكويرا يعترف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي ويؤكد أن منافسه الرئيس السابق بيتر موثاريكا حقق تقدما واسعا لا يمكن تجاوزه. (النهاية) ر ج
