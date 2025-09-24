موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - صندوق النقد الدولي يقول إن اقتصاد الكويت يحقق تعافيا في سياق ارتفاع إنتاج النفط وقوة النمو غير النفطي ويكشف عن توقعاته بزيادة النمو غير النفطي خلال عام 2025.

الكويت - الإدارة العامة للجمارك تعلن إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة كانت مخبأة داخل أكياس أعلاف على متن سفينة قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الدوحة في الكويت.

الكويت - منتخب الكويت لكرة قدم الصالات يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا بعد تعادله مع نظيره الاسترالي (2 - 2) ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات المجموعة الأولى.

تونس - الهيئة المشرفة على أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة تعلن تعرض 10 سفن على الأقل من الأسطول لهجمات متكررة من طائرات مسيرة في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط مع سماع دوي انفجارات وتشويش واسع في الاتصالات على متن القوارب.

طوكيو - مركز عمليات الطوارئ في تايوان يعلن أن الأمطار والفيضانات الناجمة عن إعصار (راغاسا) تسببت في وفاة 14 شخصا على الأقل إضافة إلى فقدان 124 آخرين.

واشنطن - السلطات الأمنية في ولاية تكساس الامريكية تعلن أن شخصين لقيا مصرعهما ويرقد ثالث في حال حرجة إثر إطلاق نار في مكتب ميداني تابع لدائرة الهجرة والجمارك في مدينة (دالاس) بالولاية.

نيودلهي - مسؤولون هنود يقولون إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 45 آخرون في مدينة (ليه) بإقليم (لاداخ) في جبال الهيمالايا الهندية خلال مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية للمطالبة بمنح الإقليم وضع الولاية.

الجزائر - رئيس ملاوي لازاروس تشاكويرا يعترف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي ويؤكد أن منافسه الرئيس السابق بيتر موثاريكا حقق تقدما واسعا لا يمكن تجاوزه. (النهاية) ر ج