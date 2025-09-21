روبوت بحجم حبة رمل يتجول داخل الجسم لعلاج الأمراض

MENAFN - Al-Bayan) نجح فريق من العلماء الصينيين في دمج وظيفتي الاستشعار والتوجيه في آلة واحدة بحجم حبة رمل، مما يتيح إمكانية تحديد جرعات الأدوية بدقة أكبر والمراقبة الفسيولوجية داخل الجسم.

وذكر تقرير نشر هذا الأسبوع في مجلة "ساينس روبوتيكس" أن الباحثين من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في مقاطعة هوبي بوسط الصين، والجامعة الصينية في هونغ كونغ في جنوب الصين، طوروا روبوتا دقيقا مغناطيسيا ويعمل بالموجات فوق الصوتية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال التقرير إن الروبوت الذي يبلغ عرضه 3ر1 ملم ووزنه 6ر4 مليغرامات، يمكنه رصد معايير بيئية وتنظيمها لاسلكيا، مثل القوة والاهتزاز واللزوجة ودرجة الحرارة.

كما يستطيع الروبوت، عبر قدرته على استشعار المؤثرات وتحويلها إلى إشارات فوق صوتية، أن يتعامل مع أجسام دقيقة مثل بيض سمك السلمون، وهو ما تم إثباته خلال اختبارات على نماذج حيوانية.

وأوضح الباحثون أيضا أن نسخة من الروبوت تعمل بمثابة مقياس حرارة قادرة على استشعار تغيرات درجة الحرارة في نموذج لخنزير، بينما أكدت نسخة أخرى من هذا الروبوت على شكل كبسولة قدرتها على توصيل جرعات دقيقة من السوائل لاسلكيا داخل معدة أرنب حي، ومتابعة مستوى الجرعة مع مرور الوقت.

والجدير بالذكر أن هذه الاختبارات مهدت الطريق لتطبيقات عملية لهذا الجهاز الذكي المصغر في المجال الطبي.