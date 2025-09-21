ثروة مذهلة.. اكتشاف 55 مليار طن حديد بـ 5.7 تريليونات دولار في دولة آسيوية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن فريق من علماء الجيولوجيا عن اكتشاف هائل في منطقة هامرسلي بغرب أستراليا، يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ الأرض، بعد العثور على ترسّب ضخم لخام الحديد يقدَّر بنحو 55 مليار طن متري من الخام عالي الجودة، بقيمة مالية تتجاوز 5.7 تريليونات دولار أمريكي.

ويمثل هذا الاكتشاف نقطة تحول في فهم العمليات الجيولوجية العميقة للأرض، إذ يكشف عن ارتباط تكوين الرواسب المعدنية الكبرى بالدورات التكتونية وإعادة تشكّل القارات العظمى قبل أكثر من مليار عام.

تصحيح علمي لمعادلة عمرها قرن

ووفقاً لدراسة حديثة نُشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، استخدم الباحثون تقنيات تأريخ اليورانيوم–الرصاص لتحديد عمر الترسّب بدقة، حيث بيّنت النتائج أن التمعدن الرئيسي وقع بين 1.4 و1.1 مليار سنة مضت. ويخالف هذا التقدير الاعتقاد السائد منذ عقود بأن أغنى تكوينات الحديد نشأت خلال حدث الأكسدة العظيم قبل نحو ملياري عام.

وقال البروفيسور ليام كورتني-ديفيز، قائد الفريق البحثي من جامعة كولورادو: "ما شهدناه لم يكن عملية كيميائية بطيئة استغرقت دهوراً، بل طفرة هائلة في ترسيب المعادن، مدفوعة باضطرابات تكتونية أعادت تشكيل قشرة الأرض جذرياً".

جودة عالية وتأثيرات اقتصادية

يقع الترسّب الجديد في كراتون بيلبارا، أحد أقدم وأغنى الأقاليم الجيولوجية في العالم. وما يميز الاكتشاف هو أن نسبة الحديد في الخام تجاوزت 60% بعد أن كانت نحو 30% فقط عند تكوّنه. وأرجع العلماء هذا التحول إلى تفاعلات جيوكيميائية معقدة ارتبطت بتغيرات مناخية ومحيطية قديمة، وربما نشاط بركاني كثيف، وفقا لموقع dailygalaxy.

ومن المتوقع أن يعزز الاكتشاف مكانة أستراليا كمصدّر أول للحديد الخام في العالم، خصوصاً مع استقرار أسعار الخام حول 105 دولارات للطن المتري. وتتهيأ شركات التعدين الكبرى مثل BHP وفورتسكو ميتالز وريو تينتو للاستفادة من هذه النتائج عبر تكثيف أنشطتها في المنطقة.

خارطة جديدة للاستكشاف المعدني

تفتح الدراسة الباب أمام إعادة رسم خارطة الاستكشاف المعدني عالمياً، إذ يشير الباحثون إلى أن الدورات التكتونية وتفكك القارات العظمى قد تكون المفتاح لتحديد مواقع مشابهة في مناطق أخرى مثل كندا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وقال البروفيسور ماركو فيورنتيني، المشارك في الدراسة من جامعة أستراليا الغربية: "إذا استطعنا ربط ثروة المعادن بدورات القارات العظمى، فإننا ندخل عصراً جديداً من الاستكشاف التنبؤي، وهو ما قد يغير مستقبل التعدين العالمي".

مستقبل صناعة الحديد

يمثل هذا الاكتشاف إضافة استراتيجية للاقتصاد الأسترالي والعالمي على حد سواء، إذ يوفّر مورداً طويل الأجل لصناعة الفولاذ، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية والتصنيع في العالم. كما يعيد فتح النقاش العلمي حول العلاقة بين التكتونيات العميقة وتكوّن الثروات المعدنية، ما قد يقود إلى اكتشافات أكبر في العقود المقبلة.