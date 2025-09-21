ناسا تتخذ خطوة تاريخية ضد العلماء الصينيين وتثير جدلاً واسعاً

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مؤخرا عن قرارها استبعاد الباحثين الصينيين الحاصلين على تأشيرات أمريكية من المشاركة في برامجها ومشاريعها البحثية، في خطوة تأتي في سياق تصاعد المنافسة الفضائية بين الولايات المتحدة والصين.

وتشمل القيود الجديدة حظر وصول المواطنين الصينيين إلى منشآت ناسا، وحضور الاجتماعات الممولة من الوكالة، واستخدام الحواسيب العملاقة المخصصة للأبحاث.

ووفق متحدث باسم الوكالة، فإن أقل من مئة عالم يتأثرون مباشرة بالقرار، لكن مصادر داخلية تشير إلى أن التأثير أوسع، خصوصا على الباحثين الشباب الذين قدموا إلى الولايات المتحدة للإسهام في مشاريع ناسا، وفقا لموقع sustainability-times.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه ناسا تحديات مالية، تشمل تخفيضات في الميزانية وتقاعدا مبكرا للموظفين، كجزء من جهود إعادة هيكلة واسعة تحت إشراف البيت الأبيض.

وأكدت وكالة ناسا أن الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن المادي والرقمي للوكالة، وأنها مستقلة عن التوجيه الرئاسي الأخير الذي صنف ناسا كمؤسسة استراتيجية للأمن القومي.

ويأتي القرار في وقت تتسارع فيه خطط الولايات المتحدة والصين لاستكشاف القمر. فقد أعلنت الصين عن طموحها إرسال رواد فضاء صينيين إلى القمر بحلول عام 2030، مع إنشاء قاعدة دائمة هناك. وفي المقابل، تستعد ناسا لإعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر بحلول عام 2027 ضمن برنامج أرتميس، مع خطط لتطوير مفاعل نووي لتشغيل منشأة دائمة على القمر.

ويصف المسؤولون الأمريكيون القمر بأنه أصل استراتيجي حيوي، فيما تعتبر أي قاعدة صينية على سطحه تحديا جيوسياسيا مباشرا. وقد أشار شون دافي، المدير المؤقت لناسا، إلى أن الولايات المتحدة في سباق مع الصين نحو القمر، محذرا من أن أي تقدم صيني قد يفرض قيودا تهدد مشاريع القواعد القمرية الأمريكية.

وفي الكونغرس، شدد بعض النواب على أهمية الاستثمار في استكشاف الفضاء لتعزيز الأمن القومي والتفوق التكنولوجي. وقال السناتور الجمهوري تيد كروز إن الفضاء يمثل "حدودا استراتيجية جديدة"، فيما أكدت السناتورة الديمقراطية ماريا كانتويل ضرورة العودة إلى القمر قبل أن تنشئ الصين وجودا دائما هناك.

ويرى خبراء فضاء أن استبعاد الباحثين الصينيين يعكس التوترات الجيوسياسية بين البلدين، ويضع تحدياً أمام التعاون العلمي الدولي في مجال الفضاء، الذي لطالما اعتمد على تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول. ومع تصاعد سباق القمر، تبقى مسألة موازنة الأمن القومي مع التعاون الدولي مفتوحة، وسط تحديات جديدة لمستقبل الاستكشاف الفضائي.