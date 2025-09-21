وزارة المياه تتسلم حفائر ومواقع حصاد مائي بطاقة 2,1 مليون متر مكعب

خبرني - تسلمت وزارة المياه والري، الأحد، عددا من الحفائر ومواقع الحصاد المائي في المملكة بطاقة 2,1 مليون متر مكعب، من خلال شبكة (INWRDAM) الهولندية.

قال وزير المياه والري رائد أبو السعود إن الوزارة تبذل جهودا مستمرة لتنفيذ الرؤى الوطنية في تعظيم الحصاد المائي ورفع طاقة التخزين وفق الخطة الاستراتيجية 2023-2024 ورؤية التحديث الاقتصادي.

وبين وزير المياه، أن منظومة السدود والحفائر تعمل على تطوير الواقع المعيشي والبيئي وإيجاد فرص عمل من خلال تنفيذ مشاريع ريادية زراعية والتربية الحيوانية، إضافة إلى مشاريع الاستثمارات السياحية.

واستعرض وزير المياه والري الخطط التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لتوسيع آفاق حصاد المياه في المناطق ذات الهطول المطري الذي يمكن حصاده، مبينا أن إرساء الحوار حول سياسات الحصاد المائي تستند إلى الأولويات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة والشباب لضمان إدارة مستقبلية للمياه.

وأوضح أبو السعود أن تنفيذ السدود والحفائر في الدول يعد من المشاريع المهمة في ظل التغييرات المناخية التي شهدناها خلال السنوات الماضية والحد من التصحر ومواجهة الظروف التي يواجهها الأردن بالتعاون مع وزارة البيئة والشبكة الإسلامية لتنمية مصادر المياه مما يدلل على الاهتمام الحكومي بتنفيذ المشاريع الحيوية التي تؤمن مصادر مائية جديدة وتحسن من الواقع البيئي وترفد المياه الجوفية بمياه ذات مواصفات عالية الجودة في مختلف المناطق.

وأكد أبو السعود أن هذه الحفائر سيكون لها تأثير كبير في خلق فرص عمل وتنمية المنطقة وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية الرعوية المجاورة وإنشاء بيئة جاذبة لتربية المواشي وكذلك توفير فرص عمل للشباب ولأهالي المنطقة بما يحقق التنمية المحلية وكذلك تطوير واقع المجتمعات المحلية وتحسين مستوى المعيشة من خلال توفير المياه لسقاية الماشية وتطوير المراعي والاستفادة من مياه الحفائر للشحن الجوفي وتغدية الطبقة الحاملة في المنطقة لغايات الري والشرب للمناطق المجاورة مما يوفر مصادر مائية جديدة ويعزز المصادر المتاحة ويخلق واقعا بيئيا وينمي الحياة الطبيعية للحيوانات البرية في المنطقة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني .

وبين مدير الشبكة الإسلامية لتنمية مصادر المياه مروان الرقاد، تنفيذ 70 موقع حصاد مائي وفرت 280 وظيفة من خلال 120 مزرعة أنشئت و3 مدارس حقلية وخدمة 120 ألف مواطن وتوفير المياه لـ 70 ألف شجرة و87 ألف رأس غنم و1200 فرصة تدريب، وكذلك مشاركة 1800 طالب جامعي فيها و6 صحفيات تلقين التدريب حول الصحافة البيئية.

وأكدت السفيرة الهولندية السيدة ستيلا كلوث أهمية الشراكة الأردنية الهولندية في مواجهة تحديات المياه المتشابهة للبلدين وبناء برامج فاعلة في تحسين المنظومة البيئية وتوفير فرص العمل وتحسين أوضاع المجتمعات المحلية، مؤكدة استمرار الدعم الهولندي للأردن في مواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل التكنولوجيا الحديثة.

واستعرض عدد من المزارعين والمشاركين تجاربهم في آثار الحصاد المائي وتحسين الإنتاج وجودة المنتوجات الزراعية.