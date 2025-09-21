  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاتحاد العام الإيطالي للعمل يطلق إضراباً وطنياً دعماً لغزة

الاتحاد العام الإيطالي للعمل يطلق إضراباً وطنياً دعماً لغزة

2025-09-21 06:00:15
(MENAFN) نفذ الاتحاد العام الإيطالي للعمل، أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، إضراباً وطنياً يوم الجمعة استمر أربع ساعات، احتجاجاً على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، ودعماً للفلسطينيين.

الإضراب شمل كافة القطاعات الاقتصادية، باستثناء الخدمات الأساسية مثل النقل والرعاية الاجتماعية، بحسب ما أعلنت النقابة.

وشهدت مدن روما، ميلانو، تورينو، ليفورنو، وكاتانيا تظاهرات وتجمعات شعبية دعا إليها منظمو الإضراب، في تحرك يقول الاتحاد إنه يهدف إلى الضغط على حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لتعليق كافة أشكال التعاون التجاري والعسكري مع إسرائيل، إلى حين انتهاء الحرب على غزة ورفع الحصار عن الضفة الغربية.

أكد الاتحاد في بيانه على ضرورة رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى دعم جميع المبادرات التي تؤيد الفلسطينيين.

MENAFN21092025000045017169ID1110089828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث