كم يكلف الاستقبال الملكي لترامب في بريطانيا؟

MENAFN - Al-Bayan) "> تخصص بريطانيا اليوم استقبالاً ملكياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة يقوم بها الى المملكة المتحدة، حيث يستقبله الملك تشارلز الثالث.

وتقدر صحيفة "ديلي ستار" أن تكلفة زيارة ترامب إلى بريطانيا لمدة يومين سوف تتراوح بين 8.5 مليون و12 مليون جنيه إسترليني.

وتبدأ الزيارة برحلة على متن عربة تجرّها الأحصنة إلى عرض جوي وعشاء رسمي في قلعة وندسور التي يعود تاريخها الى قرابة ألف عام، ستقدم بريطانيا أفضل ما لديها على الصعيد البروتوكولي لمجاملة الرئيس البالغ 79 عاماً.

وترافق الزيارة إجراءات أمنية واسعة النطاق ستبقي ترامب بعيداً عن الاحتجاجات والجمهور البريطاني الذي تؤكد استطلاعات الرأي أنه لا يكنّ إعجابا كبيرا بالرئيس الأميركي.

وأصبح ترامب المعروف عنه إعجابه بالعائلة الملكية البريطانية، أول رئيس يقوم بزيارتي دولة الى المملكة المتحدة. ويتضمن جدول أعمال الزيارة الأربعاء استقبالا حافلا، واستعراضا ضخما غير مسبوق لحرس الشرف بمشاركة 1300 عنصر و120 حصانا، وموكبا لعربات تجرها الخيول عبر أرجاء قلعة وندسور، واستعراضاً جوياً، ومأدبة رسمية.

ويشارك في هذه الاحتفالات الملك والملكة كاميلا، بالإضافة إلى ولي العهد الأمير وليام وزوجته كاثرين.

وسيكون الاستقبال العسكري المخصص لترامب هذا العام، الأكبر في أي زيارة دولة خلال التاريخ المعاصر، ويفوق ما خصصته الملكة إليزابيث الثانية لترامب خلال ولايته الأولى في 2019.

وسيشهد ترامب أول عرض جوي مشترك لطائرات مقاتلة أميركية وبريطانية في حدث من هذا النوع، وأكبر استعراض لتكريم في زيارة دولة، يضم 120 حصانا و1300 جندي.

ويتوقع أن تلاقي هذه المراسم استحسان رئيس كتب هذا العام على منصات التواصل الاجتماعي "عاش الملك!" في حديثه عن نفسه، قبل أن ينشر البيت الأبيض غلافا زائفا لمجلة، يظهر فيه ترامب وهو يضع تاجا على رأسه.

لكن يبقى السؤال بالنسبة الى بريطانيا ما اذا كان هذا الترحيب سينجح في استمالة ترامب الذي تثير تصرفاته غير المتوقعة الاضطراب في مختلف أنحاء العالم، من الرسوم الجمركية إلى أوكرانيا وغزة.

وأعرب ترامب قبيل مغادرته واشنطن عن سعادته بـ"الشرف العظيم" الذي حظي به للقيام بزيارة دولة ثانية الى المملكة المتحدة حيث هبطت الطائرة الرئاسية مساء الثلاثاء في مطار ستانستد بلندن. واستقبل حرس الشرف ترامب الذي استقل مروحية برفقة زوجته ميلانيا إلى مقر إقامة السفير الأميركي في لندن لتمضية الليلة.

وأكد من لندن أن "الكثير من الأمور هنا تمنحني سعادة"، علما أن والدته تتحدر من اسكتلندا، وهو يملك مضمارين للغولف في المملكة المتحدة.

ووصف ترامب العاهل البريطاني البالغ 76 عاما بأنه "صديقي".

وتوفر زيارة بريطانيا فرصة لترامب للابتعاد عن مرحلة مضطربة في الولايات المتحدة، حيث تسبب اغتيال الناشط المحافظ وحليفه تشارلي كيرك بتوتر.

ويبدأ جدول الزيارة بترحيب الأمير وليام وزوجته كاثرين بترامب وميلانيا في قلعة وندسور، قبل أن ينضم إليهما تشارلز الثالث وكاميلا لجولة في موكب عربة تجرها الأحصنة، في مراسم ستقام كذلك خلف أبواب مغلقة.

كما سيضع ترامب وميلانيا إكليلا من الزهر على قبر الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في العام 2022.

وسيشهد ترامب عرضا لفرق عسكرية يختتم بتحليق مقاتلات أميركية وبريطانية من طراز "إف-35" وفريق "السهام الحمراء" التابع لسلاح الجو الملكي.

ويختتم اليوم بمأدبة عشاء رسمية يلقي خلالها كل من الملك والرئيس كلمة.

الا أن مراسم الترحيب الملكية تأتي مناقضة للمزاج العام حيال ترامب في بريطانيا، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الأميركي لا يحظى بشعبية.

وخصّ محتجّون ترامب باستقبال كذلك الثلاثاء، اذ رفعوا صورا له ولرجل الأعمال الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين على قلعة وندسور. كما تظاهر العشرات في البلدة الواقعة غرب لندن. ومن المقرر أن تقام تحركات احتجاجية في العاصمة الأربعاء.

وسيلتقي ترامب في اليوم الثاني من زيارته رئيس الوزراء كير ستارمر.

وتزامنا مع الزيارة، أعلنت شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو سميث كلاين" (GSK) الأربعاء استثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات.

وأوضحت في بيان أن هذه الأموال ستُستخدم في البحث والتطوير وكذلك في الطاقة الإنتاجية، فيما تواجه شركات الأدوية ضغوطا من الرئيس الأميركي للاستثمار والإنتاج في بلاده.

وأتى ذلك غداة تعهد شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة استثمار 30 مليار دولار في المملكة المتحدة، وتحديدا لبناء "أكبر حاسوب فائق في البلاد".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا "سنستثمر أكثر من 30 مليار دولار على مدى أربع سنوات للبناء على الأسس التي سبق وأرسيناها هنا، وهو أكبر استثمار لنا في البلاد حتى الآن".