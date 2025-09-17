شكري المهيري رئيساً تنفيذياً لـ "الوثبة الوطنية للتأمين"

MENAFN - Al-Bayan) "> عينت شركة الوثبة الوطنية للتأمين، شكري سالم مصبح حميد المهيري رئيساً تنفيذياً جديداً، حيث يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجالات التأمين والاستثمار والتطوير الصناعي، وسيقود الشركة خلال فترة من التحول الاستراتيجي والنمو.

شغل شكري المهيري عضوية مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين منذ عام 1998، وشغل منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت فيها، كما شغل عضوية مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، ما عزز سمعته قائداً موثوقاً في قطاع التأمين في دولة الإمارات، وتشمل مسيرته المهنية الأوسع أدواراً عليا في شركة دبي للاستثمار الصناعي، وشركة أبوظبي للاستثمار، ووزارة الصحة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ويأتي التعيين في لحظة محورية بينما تواصل شركة الوثبة للتأمين البناء على زخم قوي بعد تحقيقها أعلى إيرادات تأمين على الإطلاق عام 2024، ما يمهد الطريق لتحقيق إنجازات كبيرة عام 2025 تواصل الشركة جهودها لتقليل مخاطر ميزانيتها العمومية، مع طموح واضح للوصول للتصنيف الائتماني ((أ)) وزيادة إيراداتها إلى 2 مليار درهم بحلول عام 2030.

سجل حافل

وقال الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس الإدارة: ((يسرنا أن نرحب بشكري المهيري رئيساً تنفيذياً للشركة. إن تاريخه العريق في شركة الوثبة للتأمين وفهمه العميق للقطاع يجعله الشخص الأمثل لقيادة الشركة خلال هذه الفترة الحرجة من النمو. وستسهم رؤيته الاستراتيجية وسجله الحافل بالإنجازات في تحقيق أهدافنا طويلة المدى وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا)).

وقال راشد درويش الكتبي، نائب رئيس مجلس الإدارة: ((إن خبرة المهيري في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي هي بالضبط ما تحتاجه شركة الوثبة للتأمين في مرحلتها المقبلة)).

وأضاف موراليكريشنان رامان، الرئيس المالي: ((إن الأهداف المالية التي وضعناها طموحة، ولكن بقيادة شكري المهيري، نحن واثقون من قدرتنا على تحقيقها. ستكون خبرته في إعادة هيكلة الاستثمار والعمليات أساسية في سعينا للوصول للتصنيف الائتماني ((أ)) والعمل على تحقيق رؤيتنا في أن نكون شركة ذات أقساط تأمين إجمالية تبلغ ملياري درهم إماراتي. إن فطنته المالية تتوافق تماماً مع توجهنا الاستراتيجي)).

وقال شكري المهيري: ((كانت هذه الشركة جزءاً أساسياً من حياتي المهنية، وأنا متحمس لقيادة فريق ملتزم بالتميز والابتكار، أنا واثق من أنه من خلال التركيز على النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية، لن نحقق أهدافنا الطموحة فحسب، بل سنواصل أيضاً خدمة عملائنا والمساهمة بشكل فعال في المشهد الاقتصادي المتنامي لدولة الإمارات)).