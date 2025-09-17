سايبرترك الأرخص خارج الخدمة بعد 5 أشهر.. ماذا حدث لسيارة ماسك؟

MENAFN - Al-Bayan) ">بعد خمسة أشهر فقط من طرحها في السوق، سحبت شركة تسلا بهدوء الطراز الأرخص من شاحنتها الكهربائية الشهيرة سايبرترك ، التي كانت متاحة بسعر يبدأ من 69,990 دولاراً. الخطوة المفاجئة أثارت تكهنات واسعة حول مستقبل المشروع الذي عانى منذ البداية من مشاكل متلاحقة.

السيارة، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، طُرحت بثلاثة خيارات، لكن النسخة الأقل سعراً ــ التي أطلقت عليها تسلا اسم المدى الطويل ــ لم تحقق المبيعات المتوقعة. وبحسب موقع"Engadget" التقني، فقد أزالت الشركة هذا الطراز من موقعها الرسمي بعد عزوف العملاء عن شرائه، إذ افتقد إلى مزايا أساسية مثل شريط الإضاءة الخلفي، ونظام التعليق الهوائي النشط، والشاشة الخلفية.

الآن، لم يتبق أمام العملاء سوى الطرازين الأغلى ثمناً، أحدهما يبدأ من 79,990 دولاراً والآخر من 114,990 دولاراً، يتميزان بأداء أسرع ومدى أطول وقدرة أكبر على التحميل. لكن حتى هذه الطرازات لم تحقق الطموحات، إذ لم تبع تسلا سوى 4,306 شاحنة سايبرترك في الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض يتجاوز 50% عن العام الماضي، وفق بيانات شركة كوكس أوتوموتيف المتخصصة في أسواق السيارات.

إيلون ماسك كان قد أعلن سابقًا أن تسلا قادرة على إنتاج 250 ألف شاحنة سنوياً مع إمكانية الوصول إلى نصف مليون وحدة. لكن الواقع مختلف تماماً، إذ تشير التقديرات إلى مبيعات لا تتجاوز 20 ألف وحدة سنوياً، ما يعزز المخاوف من أن تتحول سايبرترك إلى "واحدة من أكبر الإخفاقات على الإطلاق" كما وصفها موقع "TechRadar" التقني.

منذ الكشف الأول عام 2019، الذي شهد حادثة تحطم النوافذ الشهيرة، واجهت سايبرترك سلسلة من التأجيلات والمشاكل، قبل أن تصل أخيراً للسوق في عام 2023، وفقا لـ "ديلي ميل". ومع إلغاء الطراز الأرخص، يرى مراقبون أن تسلا قد لا تجد بداً من إيقاف الإنتاج بالكامل قريباً، مما يضع واحدة من أكثر سياراتها إثارة للجدل على حافة الاندثار.