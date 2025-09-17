92.5 ألف رحلة جدولتها "فلاي دبي" خلال 9 أشهر بنمو 14.4 %

MENAFN - Al-Bayan) ">جدولت ((فلاي دبي)) أكثر من 92.58 ألف رحلة إلى نحو 120 وجهة حول العالم، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ80.91 ألف رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 14.4%.

وأظهرت بيانات حصلت عليها ((البيان)) أن إجمالي الرحلات التي جدولتها شركة فلاي دبي، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الجاري، ضمت أكثر من 15.86 مليون مقعد، ما يعكس استمرار النمو في السعة المقعدية المقدمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بالتوازي مع زيادة عدد الرحلات واستلام المزيد من الطائرات الجديدة.

وتواصل شركة ((فلاي دبي)) العمل على تعزيز استمرارية نموها الاستراتيجي، من خلال تسلم سبع طائرات جديدة، حيث أفادت بيانات الشركة أنها تسلمت بين أبريل وأغسطس 2025، سبع طائرات جديدة، ما زاد إجمالي عدد الطائرات إلى 93 طائرة، ومع نهاية العام سيصل أسطولها إلى أكثر من 95 طائرة، تخدم شبكة تضم 135 وجهة في 57 دولة. ويظهر أداء ((فلاي دبي)) منذ بداية العام الجاري قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على السفر، حيث أسهمت زيادة عدد الرحلات في تعزيز مكانة الشركة كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع النقل الجوي الإقليمي، مع توفير خيارات سفر أكثر مرونة للمسافرين من وإلى دبي.

ونقلت الشركة 15.4 مليون مسافر في عام 2024، بنمو بلغ 11% مقارنة بعام 2023. ونمت السعة الإجمالية المقيسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASKM) بنسبة 10% فيما نما معدل عامل حمولة الركاب بنسبة 1.2%. وزاد العائد على المسافرين بنسبة 1% مدفوعاً بالطلب المتزايد على السفر بغرض العمل والترفيه حول مختلف وجهات الناقلة.

وتسعى ((فلاي دبي)) إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية واستدامة خدماتها من خلال استثمارها المستمر في تحديث أسطولها، وتبني أحدث التقنيات في إدارة الرحلات وخدمة العملاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة لتقديم تجربة سفر متميزة ومريحة، بما يواكب النمو المتسارع لقطاع الطيران في دبي ويعزز تنافسيتها عالمياً.