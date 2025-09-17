  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قوات الاحتلال تهدم مغسلة مركبات في حوسان غرب بيت لحم

2025-09-17 06:08:05
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مغسلة مركبات في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير المجلس القروي في حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في منطقة "الشرفا" عند المدخل الشرقي، وهدمت مغسلة مركبات تعود للمواطن ضياء زعول، بحجة عدم الترخيص، علما أنها تعرضت من قبل للهدم عدة مرات.

