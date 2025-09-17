403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
قوات الاحتلال تهدم مغسلة مركبات في حوسان غرب بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مغسلة مركبات في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير المجلس القروي في حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في منطقة "الشرفا" عند المدخل الشرقي، وهدمت مغسلة مركبات تعود للمواطن ضياء زعول، بحجة عدم الترخيص، علما أنها تعرضت من قبل للهدم عدة مرات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إبسون تعزز التزامها تجاه المناخ بإنجاز جديد في مجال الطاقة المتجددة...
بعد 34 عاماً من الصدارة.. تراجع تاريخي لبيل غيتس عن قمة أثرياء العالم...
مقتل 15 شخصاً وفقد العديد بسبب الأمطار في الهند...
الصين: صفقة تيك توك مع أمريكا ستعود بالنفع على الجانبين...
"أبوظبي الوطنية للتأمين" توقع شراكة طويلة الأمد مع أليانز تريد...
مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء...