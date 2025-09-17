الصحة: منع الاحتلال إدخال الوقود يهدد مستشفيات غزة بالتوقف

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يُفشل بشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية إدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة، وهو ما يهدد بتوقف الخدمات الطبية.

وذكرت الصحة، في تصريح صحفي، أن الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات محافظتي غزة وشمال غزة.

وحذّرت من أن توقف توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

وأوضحت أن الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى.

وأكدت أن "توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الاسعاف في محافظة غزة يعني أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة".

وناشدت الوزارة الجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.