الصحة: منع الاحتلال إدخال الوقود يهدد مستشفيات غزة بالتوقف

الصحة: منع الاحتلال إدخال الوقود يهدد مستشفيات غزة بالتوقف
وذكرت الصحة، في تصريح صحفي، أن الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات محافظتي غزة وشمال غزة.
وحذّرت من أن توقف توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.
وأوضحت أن الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى.
وأكدت أن "توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الاسعاف في محافظة غزة يعني أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة".
وناشدت الوزارة الجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.
