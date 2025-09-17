معركة البقاء بين الإخلاء الإسرائيلي وإرادة الصمود بقلم: سالي علاوي

MENAFN - Palestine News Network ) lتشهد مدينة غزة واحدة من أعقد مراحل الصراع، حيث تواصل إسرائيل إصدار أوامر إخلاء واسعة النطاق تستهدف أحياءً بكاملها، في محاولة لإعادة تشكيل المشهد الميداني والديموغرافي.

غير أنّ هذه الأوامر، بدل أن تحقق أهدافها الاستراتيجية، تصطدم بإرادة سكان المدينة الذين يرون في البقاء داخل منازلهم شكلًا من أشكال الصمود والمقاومة.

تعتمد إسرائيل سياسة الإخلاء كأداة مزدوجة، فمن جهة تُبررها باعتبارها وسيلة لحماية المدنيين وإبعادهم عن "مناطق القتال"، ومن جهة أخرى توظفها في تفريغ مناطق حضرية من سكانها لتسهيل التوغل البري وتقليص الكلفة العسكرية.

لكن هذه السياسة تنطوي على أبعاد أعمق، إذ تسعى إلى فرض واقع جديد يجعل السيطرة الميدانية أمرًا ممكنًا، وفي الوقت نفسه يضعف البنية الاجتماعية الفلسطينية عبر تفكيك الأحياء وتشتيت العائلات.

ورغم القصف وانقطاع الكهرباء والماء ونقص الغذاء، تحاول العائلات الحفاظ على أبسط مقومات الحياة. تُشعل النساء مواقد الطين للخبز، بينما يحوّل الشباب الأنقاض إلى ملاجئ مؤقتة، ويعيدون ترتيب حجارة البيوت كأنهم يعلنون أنّ غزة لا تُمحى بسهولة.

ما يجري في غزة ليس مجرد مواجهة عسكرية، بل صراع على الهوية والوجود.

اسرائيل تسعى لفرض واقع جديد عبر أوامر الإخلاء، بينما يرد الفلسطينيون بإرادة صلبة تقول: "نحن هنا ولن نرحل".

وبين ضغط السلاح وصمود الفلسطيني، تبدو معركة البقاء اليوم اختبارًا حاسمًا لإسرائيل التي تحاول إعادة رسم الخريطة، وللفلسطينيين الذين يثبتون أنّ البقاء في الأرض هو أعمق أشكال المقاومة.