الاحتلال يهدم للمرة الثانية قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل -PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ما تبقى من قرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن كانت قد هدمت معظمها مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

وقال رئيس المجلس القروي في التوانة محمد ربعي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمتها بالجرافات للمرة الثانية، وشملت عملية الهدم ما تبقى من كهوف وخيام سكنية، بالإضافة إلى إعادة تدمير شبكة المياه ووحدات صحية وخلايا طاقة شمسية، وكذلك تدمير كاميرات المراقبة المخصصة لتوثيق اعتداءات الاحتلال ومجموعات المستعمرين على الأهالي وممتلكاتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت مطلع شهر مايو/أيار الماضي القرية ودمرت أكثر من 25 مسكنا وكهفا، وعددا من المنشآت الزراعية، وآبار مياه، وقضت على كل مظاهر الحياة فيها بعد أن أخلت سكانها قسرا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت قوات الاحتلال القرية منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت بالقوة المواطنين والمتضامنين الأجانب من الوصول إليها والبقاء فيها.

خلة الضبع هي إحدى قرى مسافر يطا، وتقع جنوب شرق مدينة الخليل، وتبلغ مساحة أراضيها حوالي 3000 دونم، منها 250 دونمًا مخصصا للتجمع السكاني، ويبلغ عدد سكانها نحو 120 نسمة.

وهي من القرى المهددة بالتهجير، إذ صدر عام 2022 قرار من محكمة الاحتلال بهدمها وتهجير سكانها، بحجة أنها تقع في منطقة إطلاق نار، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستعماري.