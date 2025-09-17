الاحتلال يهدم للمرة الثانية قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل
وقال رئيس المجلس القروي في التوانة محمد ربعي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمتها بالجرافات للمرة الثانية، وشملت عملية الهدم ما تبقى من كهوف وخيام سكنية، بالإضافة إلى إعادة تدمير شبكة المياه ووحدات صحية وخلايا طاقة شمسية، وكذلك تدمير كاميرات المراقبة المخصصة لتوثيق اعتداءات الاحتلال ومجموعات المستعمرين على الأهالي وممتلكاتهم.
وكانت قوات الاحتلال قد هدمت مطلع شهر مايو/أيار الماضي القرية ودمرت أكثر من 25 مسكنا وكهفا، وعددا من المنشآت الزراعية، وآبار مياه، وقضت على كل مظاهر الحياة فيها بعد أن أخلت سكانها قسرا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت قوات الاحتلال القرية منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت بالقوة المواطنين والمتضامنين الأجانب من الوصول إليها والبقاء فيها.
خلة الضبع هي إحدى قرى مسافر يطا، وتقع جنوب شرق مدينة الخليل، وتبلغ مساحة أراضيها حوالي 3000 دونم، منها 250 دونمًا مخصصا للتجمع السكاني، ويبلغ عدد سكانها نحو 120 نسمة.
وهي من القرى المهددة بالتهجير، إذ صدر عام 2022 قرار من محكمة الاحتلال بهدمها وتهجير سكانها، بحجة أنها تقع في منطقة إطلاق نار، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستعماري.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إبسون تعزز التزامها تجاه المناخ بإنجاز جديد في مجال الطاقة المتجددة...
بعد 34 عاماً من الصدارة.. تراجع تاريخي لبيل غيتس عن قمة أثرياء العالم...
مقتل 15 شخصاً وفقد العديد بسبب الأمطار في الهند...
الصين: صفقة تيك توك مع أمريكا ستعود بالنفع على الجانبين...
"أبوظبي الوطنية للتأمين" توقع شراكة طويلة الأمد مع أليانز تريد...
مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء...