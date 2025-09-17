تراجع أسعار الذهب

MENAFN - Palestine News Network ) سنغافورة -PNN- حافظ سعر الذهب على مكاسبه الأخيرة، متداولًا قرب ذروته التاريخية، مع تزايد التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تجاوز سعر الأونصة حاجز 3700 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي إلى مستويات لم يشهدها منذ مارس 2022، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.

يركز المستثمرون حاليًا على نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، حيث تشير التوقعات إلى احتمال كبير لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ويُعتبر هذا الخفض مؤكدًا تقريبًا في نظر المتعاملين، حتى بعد صدور بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية التي لم تغير من هذه الرهانات. يُعرف أن خفض الفائدة يدعم أسعار الذهب، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا.

منذ بداية العام، ارتفع الذهب بأكثر من 40%، مدفوعًا بعدة عوامل منها التوترات الجيوسياسية، والمخاوف الاقتصادية من الرسوم الأمريكية، بالإضافة إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة. وتتزايد التوقعات باستمرار هذا الاتجاه الصعودي، حيث توقع "غولدمان ساكس" أن يصل السعر إلى 5000 دولار للأونصة إذا تحولت نسبة ضئيلة من حيازة السندات الخاصة إلى الذهب.

في سياق متصل، أثارت التوترات بين الرئيس السابق دونالد ترامب والفيدرالي مخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية الأمريكية، مما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب. في الوقت الحالي، يتداول الذهب عند 3694.24 دولار للأونصة، في حين استقرت الفضة والبلاتين، وارتفع البلاديوم.